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Фильмом открытия фестиваля «Окно в Европу» станет картина Святослава Подгаевского «Подростки: Первая любовь»

17 июля
2024 год

Новости кино >>
17 июля 2024
32-й фестиваль российского кино «Окно в Европу» откроется картиной Святослава Подгаевского «Подростки: Первая любовь», сообщает пресс-служба смотра.

Фильмом открытия фестиваля «Окно в Европу» станет картина Святослава Подгаевского «Подростки: Первая любовь»

Мюзикл поведает о старшекласснике Олеге, промышляющем вместе с друзьями мелкими кражами, и Ольге — дочери военного, который контролирует каждый ее шаг. Действие приключения о невозможности любви разворачивается в антураже идеализированных 90-х. В главных ролях заняты Алексей Онежен, Александра Тихонова, Елена Лядова, Тимофей Трибунцев, Никита Кологривый, Олег Савостюк и Семен Литвинов.

Кинофестиваль пройдет в Выборге с 9 по 15 августа.
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Подростки. Первая любовь

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