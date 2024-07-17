Фильмом открытия фестиваля «Окно в Европу» станет картина Святослава Подгаевского «Подростки: Первая любовь»

32-й фестиваль российского кино «Окно в Европу
» откроется картиной Святослава Подгаевского
«Подростки: Первая любовь
», сообщает
пресс-служба смотра.
Мюзикл поведает о старшекласснике Олеге, промышляющем вместе с друзьями мелкими кражами, и Ольге — дочери военного, который контролирует каждый ее шаг. Действие приключения о невозможности любви разворачивается в антураже идеализированных 90-х. В главных ролях заняты Алексей Онежен
, Александра Тихонова
, Елена Лядова
, Тимофей Трибунцев
, Никита Кологривый
, Олег Савостюк
и Семен Литвинов
.
Кинофестиваль пройдет в Выборге с 9 по 15 августа.
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