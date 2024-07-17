Клим Шипенко, Ирина Горбачева и Кристина Асмус оценят конкурсные работы XI Фестиваля уличного кино

«В этом году мы отсмотрели более 800 короткометражек со всей страны, чтобы выбрать для вас семь лучших. За 11 лет многие из наших конкурсантов стали большими российскими режиссерами. Так и финалисты этого года – будущие звезды кино. У вас будет возможность увидеть их на самом начальном этапе, когда они еще молоды, не боятся экспериментировать и по-настоящему нуждаются в зрительской поддержке», — прокомментировал генеральный продюсер фестиваля Александр Щеряков.
По словам Кристины Асмус, «зрители должны оценивать кино, ведь оно снимается для них. Очень здорово, что на Фестивале Уличного Кино вес имеет не только профессиональное жюри, но и зрители. Список режиссеров в этом году очень сильный. Я уверена, что мы увидим хорошее кино».
С 17 июля по конец сентября сотни тысяч зрителей выйдут на набережные, площади и улицы 1644 городов и населенных пунктов, чтобы посмотреть программу. Каждый желающий сможет принять участие в голосовании за понравившийся фильм, посветив за работу фонариком. В каждом городе организаторы замерят уровень света специальным устройством – люксметром. Параллельно со зрителями в течение сезона работы оценит индустриальное жюри, в которое вошли в этом году генеральный продюсер Rutube Давид Кочаров, Клим Шипенко, Олег Трофим, Алексей Нужный, Ирина Горбачева и Кристина Асмус. В сентябре, основываясь на общем решении публики и жюри, организаторы определят победителя. Он получит грант в 1 млн рублей на упаковку проекта сериала или полнометражного дебюта.
фото: пресс-служба фестиваля
«Короткий метр – это жанр, с которого все началось. Жанр, с которого для подавляющего количества кинематографистов все начинается в карьере. Мне нравится близкая коммуникация профессионального жюри и зрителя. Очень важно находиться рядом со зрителем, видеть и чувствовать его оценку фильма, ведь кино делается для него», — считает Олег Трофим.
Также на фестивальных площадках зрителей ждет специальная программа от Rutube. В течение июня блогеры со всей страны соревновались друг с другом, создавая видео о своих городах. Лучшие работы будут представлены на фестивале отдельной номинацией «Гид Rutube: города России». Победитель по традиции будет определен зрителями.
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