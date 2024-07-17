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Клим Шипенко, Ирина Горбачева и Кристина Асмус оценят конкурсные работы XI Фестиваля уличного кино

17 июля
2024 год

Новости кино >>
17 июля 2024
В столичном кинотеатре «Иллюзион» 16 июля состоялось торжественное открытие XI Фестиваля уличного кино. Согласно пресс-службе смотра, по красной дорожке прошлись Ирина Горбачева, Кристина Асмус, Юрий Быков, Олег Трофим, Алексей Нужный и руководители российских онлайн-кинотеатров и кинокомпаний.

Клим Шипенко, Ирина Горбачева и Кристина Асмус оценят конкурсные работы XI Фестиваля уличного кино
фото: пресс-служба фестиваля

«В этом году мы отсмотрели более 800 короткометражек со всей страны, чтобы выбрать для вас семь лучших. За 11 лет многие из наших конкурсантов стали большими российскими режиссерами. Так и финалисты этого года – будущие звезды кино. У вас будет возможность увидеть их на самом начальном этапе, когда они еще молоды, не боятся экспериментировать и по-настоящему нуждаются в зрительской поддержке», — прокомментировал генеральный продюсер фестиваля Александр Щеряков.

В конкурсную программу вошли ленты «Тридцать секунд» Ивана Соснина, «Мама, он из метавселенной, тебе понравится!» Алексея Кокорина, «Бернаки» Андрея Лукьянова, «Хейт» Сергея Филатова, «Аплодисменты» Ивана Забажанова, «Мы ненадолго» Александры Хобс и «На небо» Анны Иноземцевой с участием Юрия Колокольникова, Максима Лагашкина, Сергея Епишева и футболиста Артема Дзюбы, дебютировавшего в кино.

Клим Шипенко, Ирина Горбачева и Кристина Асмус оценят конкурсные работы XI Фестиваля уличного кино
фото: пресс-служба фестиваля

По словам Кристины Асмус, «зрители должны оценивать кино, ведь оно снимается для них. Очень здорово, что на Фестивале Уличного Кино вес имеет не только профессиональное жюри, но и зрители. Список режиссеров в этом году очень сильный. Я уверена, что мы увидим хорошее кино».

С 17 июля по конец сентября сотни тысяч зрителей выйдут на набережные, площади и улицы 1644 городов и населенных пунктов, чтобы посмотреть программу. Каждый желающий сможет принять участие в голосовании за понравившийся фильм, посветив за работу фонариком. В каждом городе организаторы замерят уровень света специальным устройством – люксметром. Параллельно со зрителями в течение сезона работы оценит индустриальное жюри, в которое вошли в этом году генеральный продюсер Rutube Давид Кочаров, Клим Шипенко, Олег Трофим, Алексей Нужный, Ирина Горбачева и Кристина Асмус. В сентябре, основываясь на общем решении публики и жюри, организаторы определят победителя. Он получит грант в 1 млн рублей на упаковку проекта сериала или полнометражного дебюта.

Клим Шипенко, Ирина Горбачева и Кристина Асмус оценят конкурсные работы XI Фестиваля уличного кино
фото: пресс-служба фестиваля

«Короткий метр – это жанр, с которого все началось. Жанр, с которого для подавляющего количества кинематографистов все начинается в карьере. Мне нравится близкая коммуникация профессионального жюри и зрителя. Очень важно находиться рядом со зрителем, видеть и чувствовать его оценку фильма, ведь кино делается для него», — считает Олег Трофим.

Также на фестивальных площадках зрителей ждет специальная программа от Rutube. В течение июня блогеры со всей страны соревновались друг с другом, создавая видео о своих городах. Лучшие работы будут представлены на фестивале отдельной номинацией «Гид Rutube: города России». Победитель по традиции будет определен зрителями.
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обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   17.07.2024 - 16:57
Извините, но Асмус уже нельзя принимать во внимание. Она решила постигнуть профессию очень древнюю. Хотя могла работать чательно и наращивать потенциал. Клим стала выгладить на много моложе, интересно.... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Кристина АсмусЮрий БыковИрина ГорбачёваСергей ЕпишевИван ЗабажановАлексей КокоринЮрий КолокольниковДавид КочаровМаксим ЛагашкинАндрей Лукьянов (IV)Алексей НужныйИван СоснинОлег ТрофимСергей Филатов (II)Клим Шипенко
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