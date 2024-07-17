Гай Ричи познакомит Колина Ферта с «Молодым Шерлоком»

Колин Ферт
сыграет Буцефала Ходжа в сериале Гая Ричи
«Молодой Шерлок» от Amazon, уверяет Deadline
.
Титульная роль закреплена за Хиро Файнесом-Тиффином
, а компанию ему, помимо Ферта, составят Джозеф Файнс
и Наташа Макэлхоун
в качестве родителей Шерлока. Ричи числится режиссером и продюсером. За сценарий отвечает Мэттью Паркхилл.
В экранизации одноименных книг Энди Лэйна зрителям расскажут о 19-летнем Шерлоке Холмсе, который берется за расследоваание убийства в Оксфордском университете.
обсуждение >>