Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Гай Ричи познакомит Колина Ферта с «Молодым Шерлоком»

17 июля
2024 год

Новости кино >>
17 июля 2024
Колин Ферт сыграет Буцефала Ходжа в сериале Гая Ричи «Молодой Шерлок» от Amazon, уверяет Deadline.

Гай Ричи познакомит Колина Ферта с «Молодым Шерлоком»
фото: joblo.com

Титульная роль закреплена за Хиро Файнесом-Тиффином, а компанию ему, помимо Ферта, составят Джозеф Файнс и Наташа Макэлхоун в качестве родителей Шерлока. Ричи числится режиссером и продюсером. За сценарий отвечает Мэттью Паркхилл.

В экранизации одноименных книг Энди Лэйна зрителям расскажут о 19-летнем Шерлоке Холмсе, который берется за расследоваание убийства в Оксфордском университете.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Тульский парень   17.07.2024 - 18:11
Ричи снимает нормально, шелуха не получится. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Гай Ричи снимет спин-офф «Рэя Донована»
Донал Глисон присоединился к касту нового фильма Гая Ричи
Поиск по меткам
Amazon Prime
персоны
Наташа МакэлхоунГай РичиХиро Файннс-ТиффинДжозеф ФайнсКолин Фёрт
фильмы
Молодой Шерлок ХолмсШерлок Холмс

анонс

Скорбим

Игорь Лучихин
16 июля ушёл из жизни актёр Игорь Лучихин.
Сергей Рудницкий
15 июля ушёл из жизни композитор Сергей Рудницкий.
Нана Клдиашвили
15 июля ушла из жизни режиссёр Нана Клдиашвили.
Рубина Калантарян
15 июля ушла из жизни певица Рубина Калантарян.
Юрий Кузьменко
12 июля ушёл из жизни актёр, режиссёр Юрий Кузьменко.

День рождения >>

Галина Анисимова
Борис Гафуров
Янина Лакоба
Александра Назарова
Наталия Селивёрстова
Сергей Столяров
Елена Тонунц
Роман Хеидзе
Валентина Шендрикова
Элена Анайя
Джейсон Кларк
Джеймс Кэгни
Хизер Лангенкамп
Дональд Сазерленд
Рышард Филипский
Майк Фогель
все родившиеся 17 июля >>

Афиша кино >>

Дастур
драма, фильм ужасов
Казахстан, 2023
Одержимая
исторический фильм, триллер, фильм ужасов
Австрия, Германия, 2024
Как найти сокровища
детский фильм, комедия, приключения
Китай, 2022
Паранойя
мистика, триллер, фильм ужасов
Дания, 2024
Тебе не убежать
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Эффект парадокса
боевик
США, 2023
Кукла. Зарождение зла
фильм ужасов
Индонезия, Южная Корея, 2022
Проклятие джинна
фильм ужасов
Таиланд, 2023
В плену огня
драма, триллер
США, 2023
Водитель-олигарх
комедия
Россия, 2024
Линцесса. Тайны леса
приключения, фильм о животных
Испания, 2023
Мадам Клико
биография, драма, экранизация
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен