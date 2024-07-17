Гай Ричи познакомит Колина Ферта с «Молодым Шерлоком»

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Клим Шипенко, Ирина Горбачева и Кристина Асмус оценят конкурсные работы XI Фестиваля уличного кино

17 июля

Фильмом открытия фестиваля «Окно в Европу» станет картина Святослава Подгаевского «Подростки: Первая любовь»

Киносмотр пройдет в Выборге с 9 по 15 августа