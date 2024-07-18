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Мальчик в девочке и панда срывают свадьбу: трейлер перезапуска культового аниме «Ранма 1/2»

18 июля
2024 год

Новости кино >>
18 июля 2024
Спустя почти месяц после анонса стало известно, что за перезагрузку популярной франшизы 1990-х «Ранма 1/2» взялась студия MAPPAМагическая битва», «Кулинарные скитания»). Ремейк, основанный на культовой манге Румико ТакахасиИнуяся», «Несносные пришельцы»), стартует 5 октября на японском ТВ, а затем на Netflix. Трейлер сёнэна прилагается.


Во время тренировки в китайской провинции Цинхай мастер боевых искусств Гэнма Саотомэ вместе с 16-летним сыном Ранмой падают в проклятые источники. Любой, кто омоется в этих водах, принимает облик существа, утонувшего здесь сотни лет назад. Гэнма становится пандой, а Ранма — очаровательной рыжеволосой девушкой. К счастью, трансформация происходит только под воздействием холодной воды, а отменить её можно с помощью обливания горячей. Вернувшись в Японию, страдальцы останавливаются в додзё Соуна Тэндо: до инцидента Гэнма запланировал женить сына на Аканэ — одной из трех дочерей лучшего друга. В то время как отцы занимаются организацией свадьбы, Ранма всячески старается избавиться от проклятия.

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Над проектом работают: режиссер Коносукэ УдаПлутон», «Ван-Пис»), сценаристка Кимико УэноПодземелье вкусностей», «Королевский репетитор») и дизайнерка персонажей Хироми ТанигутиКизнайвер», «Дека-Данс»). Как и в оригинальном аниме, Ранму в мужской и женской ипостаси озвучат Каппэй Ямагути (Комао Сакигакэ из «Буттигири?!») и Мэгуми Хаясибара (Фэй Валентайн из «Ковбоя Бибопа»). Гэнму вместо Кэнъити Огаты озвучит Тё (Хироси Утиямада из «Крутого учителя Онидзуки»), а в роли Соуна Тэндо теперь Акио Оцука (Мусаси Миямото из «Онимуси»).

Мальчик в девочке и панда срывают свадьбу: трейлер перезапуска культового аниме «Ранма 1/2»

Исполнительница опенинга anoМертвые-мертвые демоны») поделилась впечатлениями: «Все персонажи обладают яркой индивидуальностью, а взаимодействия между Ранмой и Аканэ невероятно милые, хоть и непростые. А еще я завидую возможности превращаться в панду от контакта с водой. Это просто потрясающе».

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Мальчик в девочке и панда срывают свадьбу: трейлер перезапуска культового аниме «Ранма 1/2» фотографии
Мальчик в девочке и панда срывают свадьбу: трейлер перезапуска культового аниме «Ранма 1/2» фотографии
Мальчик в девочке и панда срывают свадьбу: трейлер перезапуска культового аниме «Ранма 1/2» фотографии
Мальчик в девочке и панда срывают свадьбу: трейлер перезапуска культового аниме «Ранма 1/2» фотографии
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