Мальчик в девочке и панда срывают свадьбу: трейлер перезапуска культового аниме «Ранма 1/2»

Спустя почти месяц после анонса
стало известно, что за перезагрузку популярной франшизы 1990-х «Ранма 1/2
» взялась студия MAPPA
(«Магическая битва
», «Кулинарные скитания
»). Ремейк, основанный на культовой манге Румико Такахаси
(«Инуяся
», «Несносные пришельцы
»), стартует 5 октября на японском ТВ, а затем на Netflix
. Трейлер сёнэна
прилагается.
Во время тренировки в китайской провинции Цинхай мастер боевых искусств Гэнма Саотомэ вместе с 16-летним сыном Ранмой падают в проклятые источники. Любой, кто омоется в этих водах, принимает облик существа, утонувшего здесь сотни лет назад. Гэнма становится пандой, а Ранма — очаровательной рыжеволосой девушкой. К счастью, трансформация происходит только под воздействием холодной воды, а отменить её можно с помощью обливания горячей. Вернувшись в Японию, страдальцы останавливаются в додзё Соуна Тэндо: до инцидента Гэнма запланировал женить сына на Аканэ — одной из трех дочерей лучшего друга. В то время как отцы занимаются организацией свадьбы, Ранма всячески старается избавиться от проклятия.
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«Молочная страсть» — откровенный артефакт из 90-х
Над проектом работают: режиссер Коносукэ Уда
(«Плутон
», «Ван-Пис
»), сценаристка Кимико Уэно
(«Подземелье вкусностей
», «Королевский репетитор
») и дизайнерка персонажей Хироми Танигути
(«Кизнайвер
», «Дека-Данс
»). Как и в оригинальном аниме, Ранму в мужской и женской ипостаси озвучат Каппэй Ямагути
(Комао Сакигакэ
из «Буттигири?!
») и Мэгуми Хаясибара
(Фэй Валентайн
из «Ковбоя Бибопа
»). Гэнму вместо Кэнъити Огаты
озвучит Тё
(Хироси Утиямада из «Крутого учителя Онидзуки
»), а в роли Соуна Тэндо теперь Акио Оцука
(Мусаси Миямото
из «Онимуси
»).
Исполнительница опенинга ano
(«Мертвые-мертвые демоны
») поделилась впечатлениями: «Все персонажи обладают яркой индивидуальностью, а взаимодействия между Ранмой и Аканэ невероятно милые, хоть и непростые. А еще я завидую возможности превращаться в панду от контакта с водой. Это просто потрясающе
».
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