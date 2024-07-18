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Олимпиада и 14 образов Антона Хабарова: стартовали съемки второго сезона «Казановы»

18 июля
2024 год

Новости кино >>
18 июля 2024
В Санкт-Петербурге стартовали съемки второго сезона ретро-сериала «Казанова» о похождениях обаятельного афериста Игоря Апрельцева с Антоном Хабаровым в главной роли. Проект производства компании «Амедиа Продакшн» получил продолжение спустя три с половиной года после премьеры на Первом, уточняет пресс-служба телеканала.

Олимпиада и 14 образов Антона Хабарова: стартовали съемки второго сезона «Казановы»
фото: «Амедиа Продакшн»

В касте проекта, помимо знакомых зрителям героев Антона Хабарова, Светланы Ходченковой, Сергея Угрюмова и Катерины Шпицы, появятся Ольга Лапшина, Анна Банщикова, Мария Смольникова, Яна Крайнова, Наталья Рогожкина, Евгения Дмитриева, Александр Яцко и другие.

Спустя два года после событий первого сезона обаятельный аферист и обольститель Игорь Апрельцев (Антон Хабаров) — он же Казанова — отчаянно стремится к полностью чистой биографии и новому паспорту. Он все еще находится в уголовном розыске и вынужден скрываться в Ленинграде у влюбленной в него сожительницы Тихомировой (Анна Банщикова). В один прекрасный день Казанова замечает, что его портрет исчез с доски розыска. Не теряя ни минуты, Игорь Апрельцев собирает вещи и едет в Москву. Тем временем его возлюбленная Полина Новгородцева (Светлана Ходченкова) готовится навсегда уехать из столицы с сыном Никитой и маленькой Машей, дочкой Апрельцева. Именно в этот момент, когда красавец коллега помогает ей погрузить вещи, ее и видит Казанова. Со стороны они настолько похожи на счастливую семью, что, распрощавшись с мечтой о жизни с Полиной, Игорь Апрельцев также решает начать все заново. На дворе лето 1980 года. Страна готовится к самому грандиозному событию десятилетия – Олимпийским играм. Все с нетерпением ждут яркого праздника, новых открытий, неожиданных знакомств, а главное, будущих побед. Для Казановы Олимпиада могла бы стать морем возможностей сорвать большой куш, но он твердо намерен оставить прошлое в прошлом.

«Я долго ждал начала работы над продолжением сериала, поскольку между первым и вторым сезоном случился большой перерыв. С другой стороны, здорово, что у меня было время подготовиться, поскольку моего героя ждет новых 14 персонажей. Текущий сценарий нравится мне даже больше, чем у первого сезона. Казанова становится взрослее, он прошел через большие испытания, и женщины ему встретятся немного другие. Главный смысл его жизни - попытаться сделать что-то новое в ней, а насколько ему это удастся — покажет второй сезон проекта», — делится Антон Хабаров.

Олимпиада и 14 образов Антона Хабарова: стартовали съемки второго сезона «Казановы»
фото: «Амедиа Продакшн»

Режиссером-постановщиком второй части стал Сергей Комаров, а сценарий вновь написал Дмитрий Новоселов. Съемки сериала пройдут в Санкт-Петербурге и Москве. Премьера второго сезона состоится на Первом канале в 2025 году.
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Олимпиада и 14 образов Антона Хабарова: стартовали съемки второго сезона «Казановы» фотографии
Олимпиада и 14 образов Антона Хабарова: стартовали съемки второго сезона «Казановы» фотографии
Олимпиада и 14 образов Антона Хабарова: стартовали съемки второго сезона «Казановы» фотографии
Олимпиада и 14 образов Антона Хабарова: стартовали съемки второго сезона «Казановы» фотографии
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