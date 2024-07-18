«Сломя голову» с Егором Корешковым и Ромой Зверем откроет Международный кинофестиваль «Одна шестая»

Криминальная трагикомедия Евгения Григорьева «Сломя голову» станет фильмом открытия III Международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая», который пройдёт с 2 по 7 августа в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба фестиваля
По сюжету талантливый и скромный преподаватель античной литературы Андрей (Егор Корешков) становится невольным свидетелем ограбления банка, а благодаря нечистому на руку следователю, еще и подозреваемым в совершении этого преступления. Именно так Андрей знакомится с мужественным брутальным начальником службы безопасности банка Сергеем (Владимир Битоков). На пути к разгадке «кто виноват» и «что делать», дружба двух противоположностей запустит целую серию внезапных, трагикомичных и странных событий, в которых поступки «эллина» и «варвара» в своей непредсказуемости обретут новые смыслы. Это история о том, что в современном мире нельзя «просто стоять и просто смотреть». Мир изменился. Его законы теперь сродни законам квантовой физики, когда наблюдающий влияет на наблюдаемое: «Смотришь, значит, участвуешь».
«В наше время роль мужчины, в ее классическом понимании, затерялась в борьбе за права, индивидуализм, толерантность, погоню за свободой. Этот сценарий, на мой взгляд, попытка исследовать вопрос мужественности, героизма, силы физической и умственной. Попытка найти мужчине "место". Съемки проходили в городе моего детства Екатеринбурге. Это необъяснимое ощущение вновь находиться там, где ты учился. Я даже представить себе не мог, что спустя 30 лет здесь будут снимать полный метр со мной в главной роли. Посмотрим в какую картину сложится наша "баллада о мужчине"», — рассказывает Егор Корешков.
«Сломя голову» – это игровой полнометражный фильм Свердловской киностудии и онлайн-кинотеатра KION. Во время съемок в массовых сценах приняли участие реальные жители Екатеринбурга: продавцы, таксисты, случайные прохожие.
«Мы порассуждали на тему того, как сложно существовать в нынешних реалиях современному мужчине. На что он готов в определенных жизненных обстоятельствах и к чему может привести равнодушие. Впервые
мы показали наш фильм в Москве на фестивале авторского кино "Зимний". И получили большое количество положительных отзывов как от индустрии, так и от обычных зрителей. Поэтому теперь, перед прокатом, решили показать его всем жителям и гостям Екатеринбурга в рамках нашего фестиваля. Екатеринбург в нашем фильме - это город на воде, который обнимают Уральские горы», — делится режиссер фильма, президент фестиваля Евгений Григорьев.
Все показы и мероприятия международного кинофестиваля дебютов «Одна шестая» — открытые, гости и жители Екатеринбурга смогут посмотреть конкурсную программу и принять участие во всех мероприятиях бесплатно, по предварительной регистрации на сайте смотра.
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