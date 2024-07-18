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Андрей Смоляков снимается в пятой части исторической военной драмы «Топор»

18 июля
2024 год

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18 июля 2024

НТВ приступил к съемкам пятой части исторической военной драмы «Топор» – «Топор. 1945. Июль», главную роль в которой бессменно исполняет народный артист России Андрей Смоляков. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Андрей Смоляков снимается в пятой части исторической военной драмы «Топор»
фото: пресс-служба НТВ

Действие разворачивается летом 1945 года. Советское командование перебросило на Дальний Восток часть высвободившихся на западе войск для наступления на Японскую армию в Маньчжурии. В расположение одной из дивизий пробирается Алексей Хламов (Александр Панекин), русский эмигрант, зараженный оспой. Он рассказывает, что японские военные содержали его в так называемом «Отряде 731».

«В основе картины лежит история "Отряда 731". Это печально известная японская лаборатория, где проводились всевозможные опыты на людях, по жестокости, наверное, даже превосходящие эксперименты немцев в концлагерях. Эти опыты ставились с целью создания мощного бактериологического оружия, так называемых керамических бомб, в которых были запечатаны убийственные вирусы», — рассказывает автор сценария и режиссер Вадим Островский.

Для выяснения достоверности показаний беглеца в тыл к японцам отправляю разведгруппу Кравцова (Константин Адаев), Родина (Андрей Смоляков) и резидента в Японии Чена (Алексей Франдетти). Возглавляющий охрану лаборатории полковник Такеси Танагути (Сон Кен Ван) всеми силами пытается помешать советским войскам обнаружить секретные разработки. На помощь разведгруппе приходят послушники близлежащего буддистского монастыря.

«Герои фильма отправляются в рейд, когда советскому командованию становится известно, что японцы вот-вот закончат работу по оснащению бомб вирусами. Эта история о том, как наши разведчики, включая знакомого зрителям Ивана Родина, попадают в тыл к японцам и находят эту лабораторию. Конечно же, в фильме много художественного вымысла. Мы специально изменили фамилию японского врача генерал-лейтенанта Сиро Исии, руководителя "Отряда 731", но центральная история нашего сюжета – это не вымысел, в реальности так оно и было. Надо отметить, что фильмов об этом периоде, о знаменитой Манчьжурской операции, в отечественном кинематографе почти не было», – добавляет Вадим Островский.

Андрей Смоляков снимается в пятой части исторической военной драмы «Топор»
фото: пресс-служба НТВ

Съемки проекта пройдут в Центральной России и на Дальнем Востоке. Поселок Шаховская Московской области станет декорацией для действий на железнодорожном узле, а на аэродроме в Киржаче Владимирской области снимут сцены с парашютными прыжками. Значительная часть съемок двухсерийного фильма пройдет в Бурятии: в окрестностях Улан-Удэ восстановят военные события, а в бурятском дацане снимут сцены, происходящие в китайском буддистском монастыре. В картине задействованы иностранные актеры из Японии, Китая и Кореи, в роли настоятеля дацана зритель увидит мастера Ши, настоящего монаха знаменитого Шаолиня, кроме того диалоги в фильме будут вестись на русском, японском и китайском языках.

Первая часть военной картины «Топор» вышла в эфир НТВ 9 мая 2018 года. Она рассказывает о бывшем есауле Иване Родине, который жил отшельником в Тайге, но отправился на фронт, узнав о начале войны. В продолжении истории «Топор. 1943» Иван встретил родного брата, который, как выяснилось, воевал на немецкой стороне. В третьей части картины – «Топор. 1944» – Иван Родин и разведгруппа Одинцова занимались спасением детей из концлагеря. Четвертая часть фильма – «Топор 1945» – рассказывает о наступлении Советской Армии в Восточной Пруссии и награбленных фашистами сокровищах.
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Андрей Смоляков снимается в пятой части исторической военной драмы «Топор» фотографии
Андрей Смоляков снимается в пятой части исторической военной драмы «Топор» фотографии
Андрей Смоляков снимается в пятой части исторической военной драмы «Топор» фотографии
Андрей Смоляков снимается в пятой части исторической военной драмы «Топор» фотографии
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