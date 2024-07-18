Евгения Глотова и Владимир Петров сыграли в мелодраме «Жена моего сына»

По сюжету открытая и жизнерадостная фармацевт Надя выходит замуж за перспективного ученого-химика Вадима, от которого ждёт ребенка. Правда, радость длится недолго – свекровь Нади, уверенная в себе и успешная бизнесвумен Ольга, категорически не одобряет выбор сына. Вадим соглашается на предложение о работе в Африке, планируя забрать Надю с сыном в ближайшее время. Ольга же и не думает отпускать внука, которого собирается воспитать по-своему. Она находит Вадиму любовницу, чтобы он бросил жену. Ольга намерена забрать внука любым способом, в результате Надя оказывается в больнице, где встречает Дениса, который готов ради нее на все.
«Несмотря на череду предательств близких и любимых людей, Надя находит в себе силы идти дальше. Когда уже казалось, что вокруг нет тех, кому ты можешь доверять, появляется совершенно посторонний человек и искренне старается тебе помочь. И вдруг из случайности зарождается любовь», — рассказывает Евгения Глотова.
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