Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Мастер и Маргарита»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Евгения Глотова и Владимир Петров сыграли в мелодраме «Жена моего сына»

18 июля
2024 год

Новости кино >>
18 июля 2024

На «Dомашнем» завершились съемки четырехсерийной мелодрамы «Жена моего сына», главные роли в которой исполнили Евгения Глотова и Владимир Петров. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Евгения Глотова и Владимир Петров сыграли в мелодраме «Жена моего сына»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету открытая и жизнерадостная фармацевт Надя выходит замуж за перспективного ученого-химика Вадима, от которого ждёт ребенка. Правда, радость длится недолго – свекровь Нади, уверенная в себе и успешная бизнесвумен Ольга, категорически не одобряет выбор сына. Вадим соглашается на предложение о работе в Африке, планируя забрать Надю с сыном в ближайшее время. Ольга же и не думает отпускать внука, которого собирается воспитать по-своему. Она находит Вадиму любовницу, чтобы он бросил жену. Ольга намерена забрать внука любым способом, в результате Надя оказывается в больнице, где встречает Дениса, который готов ради нее на все.

«Несмотря на череду предательств близких и любимых людей, Надя находит в себе силы идти дальше. Когда уже казалось, что вокруг нет тех, кому ты можешь доверять, появляется совершенно посторонний человек и искренне старается тебе помочь. И вдруг из случайности зарождается любовь», — рассказывает Евгения Глотова.

Режиссером мелодрамы выступил Денис Елеонский. В проекте также сыграли Наталья Ткаченко, Евгений Токарев, Кристина Пирожкова, Андрей Тимошевский, Дмитрий Мурашев, Екатерина Семенова и другие.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Татьяна Ратникова и Виктор Михайлов попробуют отыскать «Золото»
Кристина Вайнас, Вадим Соколов и Ирина Обидина сыграли в мелодраме «Счастлива по умолчанию»
Глафира Козулина и Владимир Петров станцевали «Вальс цветов»
Екатерина Панасюк и Иван Батарев сыграли в мелодраме «Курьеры добра»
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Евгения ГлотоваДенис ЕлеонскийДмитрий МурашевВладимир Петров (V)Кристина ПирожковаЕкатерина СемёноваАндрей ТимошевскийНаталья ТкаченкоЕвгений Токарев
фильмы
Жена моего сына

фотографии >>
Евгения Глотова и Владимир Петров сыграли в мелодраме «Жена моего сына» фотографии
Евгения Глотова и Владимир Петров сыграли в мелодраме «Жена моего сына» фотографии
Евгения Глотова и Владимир Петров сыграли в мелодраме «Жена моего сына» фотографии
Евгения Глотова и Владимир Петров сыграли в мелодраме «Жена моего сына» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Мастер и Маргарита»

Скорбим

Игорь Щербак
17 июля ушёл из жизни актёр Игорь Щербак.
Игорь Лучихин
16 июля ушёл из жизни актёр Игорь Лучихин.
Сергей Рудницкий
15 июля ушёл из жизни композитор Сергей Рудницкий.
Юрий Кузьменко
12 июля ушёл из жизни актёр, режиссёр Юрий Кузьменко.

День рождения >>

Леонид Барац
Екатерина Варченко
Прохор Дубравин
Андрей Ильин
Владимир Никитин
Екатерина Никитина
Татьяна Черкасова
Гаджимурад Ягизаров
Анна Яновская
Кристен Белл
Вин Дизель
Тадеуш Ломницкий
Элизабет МакГоверн
Джеймс Нортон
Тейлор Расселл
Келли Рейлли
все родившиеся 18 июля >>

Афиша кино >>

Водитель-олигарх
комедия
Россия, 2024
Дастур
драма, фильм ужасов
Казахстан, 2023
Как найти сокровища
детский фильм, комедия, приключения
Китай, 2022
Одержимая
исторический фильм, триллер, фильм ужасов
Австрия, Германия, 2024
Паранойя
мистика, триллер, фильм ужасов
Дания, 2024
Тебе не убежать
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Эффект парадокса
боевик
США, 2023
В плену огня
драма, триллер
США, 2023
Кукла. Зарождение зла
фильм ужасов
Индонезия, Южная Корея, 2022
Проклятие джинна
фильм ужасов
Таиланд, 2023
Линцесса. Тайны леса
приключения, фильм о животных
Испания, 2023
Мадам Клико
биография, драма, экранизация
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?