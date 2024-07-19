«Король Лир» Сергея Потапова стал победителем VIII фестиваля нового российского кино «Горький fest»

В Нижнем Новгороде завершился VIII фестиваль нового российского кино «Горький fest». Лучшим фильмом, по мнению жюри, стал «Король Лир» Сергея Потапова, а приз зрительских симпатий получила короткометражная комедия «Разъезд» Марии Меленевской, сообщает пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба фестиваля
Драма «Король Лир» рассказывает о подготовке к постановке в реабилитационном центре для пожилых и инвалидов шекспировского произведения. Картину «Разъезд» об отстаивании собственных прав также отметили за актерскую работу Марии Смольниковой. Лучшим режиссером назвали Татьяну Соболеву, снявшую документальный фильм «Против ветра» о борьбе с экологической катастрофой в Ногайской степи на севере Дагестана. Приз за лучшее музыкальное решение достался короткометражному документальному проекту «Там, где наш дом: Хакасия» Владимира Тарасова и Дмитрия Квашнина. Приз за лучшую драматургию присудили Никите Давыдову и Евгению Николаеву за фильм «Торбаса или как мы рубили мясо». Картине также вручили специальный приз международного общества «Рыбаки&Охотники» с формулировкой «За смелость и оригинальность».
Диплом жюри «За яркий дебют» был присужден драмеди «Атыкуда» Ксении Андриановой. Картине также вручили награду за лучшее изобразительное решение. Кроме того, диплом получила антиутопия «Минута» М. Испискова (квартет «Заячий стон»).
За время фестиваля состоялось 146 кинопоказов, всего «Горький fest» посетили более 100 тысяч зрителей. В этом году в конкурсе было 20 короткометражных и полнометражных игровых и документальных фильмов. В жюри фестиваля входили режиссеры Юрий Мороз и Анна Меликян, актриса Юлия Александрова, оператор Денис Аларкон Рамирес, композитор Райан Оттер, кинокритик Василий Степанов.
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