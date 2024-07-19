Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Самый мощный полицейский Пусана Ма Дон Сок противостоит бывшему спецназовцу в трейлере боевика «Криминальный город: Возмездие»

19 июля
2024 год

Новости кино >>
19 июля 2024
В сети появился трейлер боевика «Криминальный город: Возмездие», который кинокомпания «Централ Партнершип» выпустит в российский прокат 15 августа.



Через три года после раскрытия громкого дела бескомпромиссный детектив Ма преследует группировку, распространяющую наркотики через приложение для доставки. Вскоре становится ясно, что дело связано с крупнейшим нелегальным бизнесом онлайн-казино, а одна из ключевых фигур в этой преступной схеме — бывший спецназовец: циничный и безжалостный убийца ни перед чем не остановится, чтобы добиться своей цели. Но убийца еще не знает, с кем связался. Ему придется помериться силами с самым мощным полицейским Пусана.

Самый мощный полицейский Пусана Ма Дон Сок противостоит бывшему спецназовцу в трейлере боевика «Криминальный город: Возмездие»
фото: Централ Партнершип

Режиссером выступил Хо Мён-хэн. К роли полицейского Ма Сок То вернулся Ма Дон Сок, который также является продюсером ленты. Компанию на большом экране ему составили Ким Му-ёль, Пак Чи-хван, Ли Дон-хви и другие.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Мир криминала: вся правда о Южной Корее в лихом гангстерском кино
Полицейский нокаутирует наглого бандита в эксклюзивном отрывке из фильма «Криминальный город: Разборки в Пусане»
персоны
Ма Дон СокДон Хви ЛиХо Мён ХэнКим Му Ёль
фильмы
Криминальный город. Возмездие

фотографии >>
Самый мощный полицейский Пусана Ма Дон Сок противостоит бывшему спецназовцу в трейлере боевика «Криминальный город: Возмездие» фотографии
Самый мощный полицейский Пусана Ма Дон Сок противостоит бывшему спецназовцу в трейлере боевика «Криминальный город: Возмездие» фотографии
Самый мощный полицейский Пусана Ма Дон Сок противостоит бывшему спецназовцу в трейлере боевика «Криминальный город: Возмездие» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Ксенюк
18 июля ушёл из жизни актёр Андрей Ксенюк.
Игорь Щербак
17 июля ушёл из жизни актёр Игорь Щербак.
Игорь Лучихин
16 июля ушёл из жизни актёр Игорь Лучихин.

День рождения >>

Вахтанг Кикабидзе
Василий Ливанов
Павел Любимцев
Игорь Николаев
Сергей Пиотровский
Анна Соколович
Вера Сотникова
Евгений Филичкин
Сергей Чугин
Александр Ширвиндт
Бенедикт Камбербэтч
Патрисия Медина
Джаред Падалеки
Луиджи Пистилли
Кемпбелл Скотт
Винесса Шоу
Энтони Эдвардс
все родившиеся 19 июля >>

Афиша кино >>

Водитель-олигарх
комедия
Россия, 2024
Дастур
драма, фильм ужасов
Казахстан, 2023
Как найти сокровища
детский фильм, комедия, приключения
Китай, 2022
Одержимая
исторический фильм, триллер, фильм ужасов
Австрия, Германия, 2024
Мадам Клико
биография, драма, экранизация
США, 2023
Паранойя
мистика, триллер, фильм ужасов
Дания, 2024
Тебе не убежать
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Эффект парадокса
боевик
США, 2023
В плену огня
драма, триллер
США, 2023
Кукла. Зарождение зла
фильм ужасов
Индонезия, Южная Корея, 2022
Проклятие джинна
фильм ужасов
Таиланд, 2023
Линцесса. Тайны леса
приключения, фильм о животных
Испания, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен