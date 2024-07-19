Самый мощный полицейский Пусана Ма Дон Сок противостоит бывшему спецназовцу в трейлере боевика «Криминальный город: Возмездие»

В сети появился трейлер боевика «Криминальный город: Возмездие», который кинокомпания «Централ Партнершип» выпустит в российский прокат 15 августа.
Через три года после раскрытия громкого дела бескомпромиссный детектив Ма преследует группировку, распространяющую наркотики через приложение для доставки. Вскоре становится ясно, что дело связано с крупнейшим нелегальным бизнесом онлайн-казино, а одна из ключевых фигур в этой преступной схеме — бывший спецназовец: циничный и безжалостный убийца ни перед чем не остановится, чтобы добиться своей цели. Но убийца еще не знает, с кем связался. Ему придется помериться силами с самым мощным полицейским Пусана.
фото: Централ Партнершип
Режиссером выступил Хо Мён-хэн. К роли полицейского Ма Сок То вернулся Ма Дон Сок, который также является продюсером ленты. Компанию на большом экране ему составили Ким Му-ёль, Пак Чи-хван, Ли Дон-хви и другие.
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