Елизавета Боярская, Владимир Вдовиченков и Александр Галибин снимаются в историческом сериале «Царь ночи»

Начало XX века, Санкт-Петербург. После гибели отца юные брат и сестра, Яков и Софья, теряют друг друга. Чтобы встретиться вновь, им предстоит пройти через уличные банды, революционное подполье, интриги политической полиции и высшего общества и оказаться в центре заговора, цель которого – уничтожение Российской империи.
«Мне нравится работать над этим проектом. Это историческое кино о переломных в России временах, наполненное приключениями, детективными элементами и закрученным сюжетом. Но это не просто развлекательное зрелище. В нашей истории есть глубокий смысл о чувствах, верности и вере», — говорит Дмитрий Месхиев.
Съемки пройдут в знаковых местах Санкт-Петербурга до середины сентября. Специально для сериала в Кронштадте, в Петровском доке, уникальном гидротехническом сооружении петровской эпохи, построена масштабная декорация, реконструирующая петербургские трущобы начала XX века. Релиз проекта состоится в 2025 году в онлайн-кинотеатре PREMIER.
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