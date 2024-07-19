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Елизавета Боярская, Владимир Вдовиченков и Александр Галибин снимаются в историческом сериале «Царь ночи»

19 июля
2024 год

Новости кино >>
19 июля 2024
В Кронштадте начались съемки историко-приключенческого сериала «Царь ночи» об истории одной семьи на фоне трагических событий. Над проектом режиссера Дмитрия Месхиева работают «РК Медиа» и «Русские исторические медиа» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и онлайн-кинотеатра PREMIER. В сериале снимаются Елизавета Боярская, Владимир Вдовиченков, Александр Галибин, а также Максим Митяшин, Алексей Ярмущик, Алиса Рейфер, Алексей Ухов и другие, сообщает пресс-служба ИРИ.

Елизавета Боярская, Владимир Вдовиченков и Александр Галибин снимаются в историческом сериале «Царь ночи»
фото: пресс-служба ИРИ

Начало XX века, Санкт-Петербург. После гибели отца юные брат и сестра, Яков и Софья, теряют друг друга. Чтобы встретиться вновь, им предстоит пройти через уличные банды, революционное подполье, интриги политической полиции и высшего общества и оказаться в центре заговора, цель которого – уничтожение Российской империи.

«Мне нравится работать над этим проектом. Это историческое кино о переломных в России временах, наполненное приключениями, детективными элементами и закрученным сюжетом. Но это не просто развлекательное зрелище. В нашей истории есть глубокий смысл о чувствах, верности и вере», — говорит Дмитрий Месхиев.

Съемки пройдут в знаковых местах Санкт-Петербурга до середины сентября. Специально для сериала в Кронштадте, в Петровском доке, уникальном гидротехническом сооружении петровской эпохи, построена масштабная декорация, реконструирующая петербургские трущобы начала XX века. Релиз проекта состоится в 2025 году в онлайн-кинотеатре PREMIER.
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Елизавета Боярская, Владимир Вдовиченков и Александр Галибин снимаются в историческом сериале «Царь ночи» фотографии
Елизавета Боярская, Владимир Вдовиченков и Александр Галибин снимаются в историческом сериале «Царь ночи» фотографии
Елизавета Боярская, Владимир Вдовиченков и Александр Галибин снимаются в историческом сериале «Царь ночи» фотографии
Елизавета Боярская, Владимир Вдовиченков и Александр Галибин снимаются в историческом сериале «Царь ночи» фотографии
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