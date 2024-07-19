Виктория Исакова превратится в инопланетянку в сериале «Радар»

Сюжет переносит зрителей в 1988 год. В окрестностях небольшого советского городка, расположенного в районе мощного радара системы ПРО, падает загадочный объект. Самые обычные шестиклассники Леха (Матвей Кулагин), Толя (Георгий Пытьев) и Сема (Ростислав Харин) отправляются на поиски метеорита в предвкушении славы и известности. Во время блужданий по лесу Леха теряется. Его поиски в лесу силами милиции запускают цепь событий, которые приводят к контакту одного из местных жителей с чем-то очень странным. Вскоре в городе начинают происходить загадочные события и одними из первых на них обращают внимание те самые школьники. Они замечают, что людей словно подменили и ведут эти «подмененные» себя крайне подозрительно: совершают странные поступки и говорят о непонятных вещах. Ребята приходят к выводу, что перед ними шпионы или диверсанты, которые готовят провокацию в городе или на радаре. Но в реальности все гораздо страшнее. Главным героям только предстоит разгадать тайну метеорита, лицом к лицу столкнувшись с необъяснимым и непознанным.
«Моя героиня сильно меняется по ходу истории, и в этом, наверное, главный интерес для меня, как для актрисы. Из уставшей женщины-руководителя, вынужденной заниматься серьезными делами, она превращается в инопланетянина. А я вам открою секрет ― мы пока не знаем, как играть инопланетян. Мы только придумываем то, как они действуют, какие черты им присущи… Или, скорее, отсутствие этих самых черт. С одной стороны ― она выглядит как человек, но с другой ― максимально обесчеловечена. Что касается самого сериала, то у "Радара" есть все главные составляющие для того, чтобы стать по-настоящему классным проектом: хороший сценарий, горящие своим делом режиссер и оператор, да и вся съемочная группа в целом создают благоприятную атмосферу для работы», — рассказывает Виктория Исакова.
Режиссером, автором идеи и сценаристом сериала выступил Константин Смирнов, который написал эту историю в соавторстве с Алексеем Безенковым. «Снять такой сериал было моей давней мечтой! Сценарий мы писали по фантастическому произведению, и книга произвела на меня огромное впечатление еще в детстве. Да, это та же завязка, но абсолютно другая история, полностью оригинальная. Надеюсь, нам получится достигнуть всех творческих задач, потому что у нас отличный кастинг, команда собралась профессиональная и все очень сильно заряжены самой историей. Если все задуманное получится, то это будет классный проект и зритель точно получит удовольствие!», — говорит Константин Смирнов.
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