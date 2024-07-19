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Виктор Бычков подружится с домовым в сериале «Афоня»

19 июля
2024 год

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19 июля 2024

Стартовали съемки сериала «Афоня» про дружбу домового и добродушного пенсионера. Роли в комедийной истории исполняют Тимофей Зайцев, Виктор Бычков, Анна Ардова, Александр Головин, Ирина Безряднова, Виктория Богатырева, Дмитрий Кожома, Дмитрий Колчин и другие. Премьера состоится на телеканале ТНТ, уточняет пресс-служба проекта.

Виктор Бычков подружится с домовым в сериале «Афоня»
фото: пресс-служба проекта

По сюжету Валентин Семеныч (Виктор Бычков) — добродушный пенсионер, в прошлом — детский врач. Жены не стало несколько лет назад и пенсионер скромно живет в однокомнатной квартире в хрущевке, общается с единственным сварливым другом — домовым Афоней (Тимофей Зайцев). Афоня — сотрудник потустороннего ГБУ «Жилищник», который устроил сюрприз Семенычу: трешку с ремонтом от застройщика в новом монолитном доме. Но новый дом — новый проблемы. Не только для жильцов, но и для домового. Дом современный, умный, высотный: камеры наблюдения, сенсоры, датчики, доводчики. Жильцов там в разы больше, а поэтому главную задачу домового — сделать всех доброжелательными соседями — реализовать гораздо сложнее. Афоня не так себе все представлял, а его начальник Кикимора (Ирина Безряднова) требует от него быстрых результатов. Чтобы управиться, Афоня привлекает к этому делу Валентина Семеновича и устраивает его работать консьержем в свой подъезд. Он глаза, уши и руки домового, которому нельзя показываться на глаза людям, за это для домовых приготовлены серьезные санкции вплоть до ссылки на 300 лет. В финале первого сезона любовь, дружба, магия, проблемы семьи и подтекающих батарей достигнут апогея, а решать все, как не крути, Афоне и Семенычу.

«Дом и любая новостройка — это целая экосистема, большое государство, которое строится с нуля. Соседей как и родителей не выбирают, поэтому с ними просто приходится уживаться. Помимо видимых жильцов в домах есть еще невидимые существа — домовые, которые стоят на страже порядка на всех этажах. В нашем проекте мир домовых — это, безусловно, нечто волшебное, но мы показываем это через призму бюрократической структуры — со своей иерархией и различными регламентами. Афоня — потомственный домовой. Несмотря на то что он сварливый и раздражительный, он любит свою работу и хочет, чтобы в его доме сварливых жильцов было меньше», — рассказывает креативный продюсер и режиссер проекта Константин Трофимов.

Также режиссером выступает Василий Свиридов. В числе продюсеров значатся Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян, Сергей Косинский, Георгий Малков, Андрей Липов и Максим Максимов.
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Виктор Бычков подружится с домовым в сериале «Афоня» фотографии
Виктор Бычков подружится с домовым в сериале «Афоня» фотографии
Виктор Бычков подружится с домовым в сериале «Афоня» фотографии
Виктор Бычков подружится с домовым в сериале «Афоня» фотографии
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