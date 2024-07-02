Трепещи, «Властелин колец»: «Истребитель демонов» отметит скорый финал полнометражной трилогией

«Истребитель демонов
» — мегапопулярная франшиза
, основанная на одноименной манге Коёхару Готогэ
, продолжится кинотрилогией. Радостную новость студия ufotable
(«Судьба/Начало
», «Пожиратель богов
») сообщила после окончания финального эпизода «Тренировки столпов
». Дата релиза пока неизвестна, но есть трейлер с кадрами из манги и сериала.
Сюжетный вес арки «Бесконечный замок
» (или «Крепость бесконечности») разделят между собой три полнометражных фильма, которые выйдут в кинотеатрах за пределами Японии (и некоторых азиатских стран) благодаря Crunchyroll
и Sony Pictures Entertainment
(«Темная башня
», «Веном
», «Человек-паук: Через вселенные
»).
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Самые ожидаемые аниме лета
Действие сёнэна
разворачивается в Японии эпохи Тайсё. Робкий и добросердечный Тандзиро Камадо
зарабатывает на жизнь продажей угля в ближайшем городке. Однажды, вернувшись домой, он обнаруживает, что всю его семью убили демоны, а единственная выжившая младшая сестра Нэдзуко
обратилась в кровожадного монстра. Осиротевший юноша решает отомстить за родных и найти лекарство для сестры. Примкнув к Корпусу истребителей демонов, он проходит суровую подготовку, чтобы стать искусным мечником. В заключительной главе Тандзиро вместе с боевыми товарищами и семеркой самых сильных столпов наконец-то сразится с «отцом» всех демонов — Мудзаном Кибуцудзи
. Вспомнить, что было в предыдущих сезонах можно в наших обзорах
.
Один из самых громких сериалов современности стартовал 6 апреля 2019 года. Режиссером выступил Харуо Сотодзаки
(«Сказания Зестирии: Крест
», «Дважды два — это Синобу
»), персонажей рисовал Акира Мацусима
(«Бродяга Кэнсин: Течение времени
», «Дева Мария смотрит за вами
»), а музыку написали Юки Кадзиура
(«Ёко из Сэнгоку
», «Город, в котором меня нет
») и Го Сина
(«Шутки чокнутой столицы
», «Идолмастер
»). За ним последовал первый полнометражный «Истребитель демонов
», до сих пор не знающий равных по сборам в прокате (суммарный бокс-офис — более $500 миллионов). Финальный эпизод уже четвертого сезона вышел в эфир 30 июня.
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