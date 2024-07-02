Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Трепещи, «Властелин колец»: «Истребитель демонов» отметит скорый финал полнометражной трилогией

2 июля
2024 год

Новости кино >>
2 июля 2024
«Истребитель демонов» — мегапопулярная франшиза, основанная на одноименной манге Коёхару Готогэ, продолжится кинотрилогией. Радостную новость студия ufotableСудьба/Начало», «Пожиратель богов») сообщила после окончания финального эпизода «Тренировки столпов». Дата релиза пока неизвестна, но есть трейлер с кадрами из манги и сериала.


Сюжетный вес арки «Бесконечный замок» (или «Крепость бесконечности») разделят между собой три полнометражных фильма, которые выйдут в кинотеатрах за пределами Японии (и некоторых азиатских стран) благодаря Crunchyroll и Sony Pictures EntertainmentТемная башня», «Веном», «Человек-паук: Через вселенные»).

Читать Самые ожидаемые аниме лета
Действие сёнэна разворачивается в Японии эпохи Тайсё. Робкий и добросердечный Тандзиро Камадо зарабатывает на жизнь продажей угля в ближайшем городке. Однажды, вернувшись домой, он обнаруживает, что всю его семью убили демоны, а единственная выжившая младшая сестра Нэдзуко обратилась в кровожадного монстра. Осиротевший юноша решает отомстить за родных и найти лекарство для сестры. Примкнув к Корпусу истребителей демонов, он проходит суровую подготовку, чтобы стать искусным мечником. В заключительной главе Тандзиро вместе с боевыми товарищами и семеркой самых сильных столпов наконец-то сразится с «отцом» всех демонов — Мудзаном Кибуцудзи. Вспомнить, что было в предыдущих сезонах можно в наших обзорах.

Трепещи, «Властелин колец»: «Истребитель демонов» отметит скорый финал полнометражной трилогией

Один из самых громких сериалов современности стартовал 6 апреля 2019 года. Режиссером выступил Харуо СотодзакиСказания Зестирии: Крест», «Дважды два — это Синобу»), персонажей рисовал Акира МацусимаБродяга Кэнсин: Течение времени», «Дева Мария смотрит за вами»), а музыку написали Юки КадзиураЁко из Сэнгоку», «Город, в котором меня нет») и Го СинаШутки чокнутой столицы», «Идолмастер»). За ним последовал первый полнометражный «Истребитель демонов», до сих пор не знающий равных по сборам в прокате (суммарный бокс-офис — более $500 миллионов). Финальный эпизод уже четвертого сезона вышел в эфир 30 июня.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о 50 классных новинках прошлого года или об аниме, чьи события происходят в эпоху Эдо.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Монстр на каникулах: «Выходной Господина Злодея» — ламповое аниме о том, что всем нужно отдыхать
«Истребитель демонов» возвращается! Как изменился хит и спасает ли «графон» от вороха проблем?
«Истребитель демонов» — самый кассовый японский мультфильм, а его третий сезон — главная премьера весны
Всем выйти из сумрака: что еще посмотреть, если вам понравился «Истребитель демонов»
Подними красный фонарь: «Истребитель демонов». Второй сезон
Поиск по меткам
UfotableАнимацияанимесёнэнЭкранизацияЯпонское кино
фильмы
Бродяга Кэнсин: Течение времениВеномГород, в котором меня нетДважды на два - это СинобуДева Мария смотрит за вамиЁко из СэнгокуИдолмастерИстребитель демонов: Поезд "Бесконечный"Истребитель демонов: Тренировка столповКлинок, рассекающий демоновПожиратель БоговСказания Зестирии: КрестСудьба: НачалоТёмная башняЧеловек-паук: Через ВселенныеШутки чокнутой столицы

фотографии >>
Трепещи, «Властелин колец»: «Истребитель демонов» отметит скорый финал полнометражной трилогией фотографии
Трепещи, «Властелин колец»: «Истребитель демонов» отметит скорый финал полнометражной трилогией фотографии
Трепещи, «Властелин колец»: «Истребитель демонов» отметит скорый финал полнометражной трилогией фотографии
Трепещи, «Властелин колец»: «Истребитель демонов» отметит скорый финал полнометражной трилогией фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Матвеев
2 июля ушёл из жизни актёр Владимир Матвеев.
Татьяна Тарасова
1 июля ушла из жизни актриса Татьяна Тарасова.

День рождения >>

Ия Арепина
Станислав Бондаренко
Павел Деревянко
Сергей Епишев
Галина Звягинцева
Татьяна Пилецкая
Любовь Полехина
Наталья Рудова
Александра Турган
Михал Журавский
Линдси Лохан
Дирк Мартенс
Сами Насери
Марго Робби
Эшли Тисдейл
Ига Цембжиньская
все родившиеся 2 июля >>

Афиша кино >>

Город страха
детектив, триллер, экранизация
Германия, США, 2024
Лохматые предки
комедия, фэнтези
США, 2024
Объясни мне, любовь
биография, драма, исторический фильм
Австрия, Германия, Люксембург, Швейцария, 2023
Нежить
драма, триллер, фильм ужасов
Канада, 2024
Отчаянные наследники
драма, комедия
Испания, 2023
Паранормальное: Маяк
драма, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2024
Самая нескучная школа
детский фильм, комедия, семейное кино
Германия, 2023
Из Тосканы с любовью
комедия
Италия, 2023
Контакты
драма, научная фантастика
Россия, 2024
Развесёлые каникулы
комедия, музыкальный фильм
Франция, 2024
Самая большая луна
молодежный фильм, фэнтези
Россия, 2024
Тайная жизнь животных: Пернатые приключения
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Южная Корея, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram