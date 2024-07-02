«Позвони мне, позвони»: завершились съемки комедии «Макрон»

Закончились съемки 20-серийной комедии «Макрон». Телепремьера сериала производства компании Good Story Media, ТНТ и Premier состоится уже этой осенью, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
По сюжету молодой парень Андрей приезжает из Москвы в родной маленький городок, расположенный в Архангельской области, чтобы познакомить свою девушку с родителями. Вика – начальница Андрея, их служебный роман как-то незаметно перерос в серьезные отношения, несмотря на разницу в возрасте почти в 20 лет. У Андрея серьезные намерения, что вызывает бурную реакцию со стороны консервативных родственников – в семье появился «свой собственный Макрон». Мама Андрея использует все возможные методы, чтобы Вика исчезла из его жизни: отговаривает, подставляет, обижается и даже обращается к потусторонним силам. Ситуация осложняется тем, что бывшая девушка Андрея тоже с удвоенной силой начинает влезать в жизнь пары, чтобы вернуть себе Андрея, а ее одинокий отец влюбляется в Вику и твердо намерен на ней жениться.
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