«Искусство позволяет обманывать людей»: опубликован трейлер «Культурной комедии» с Чадовым и Гладких

Опубликованы трейлер и постер фильма «Культурная комедия» производства кинокомпании «Централ Партнершип», General Creation и Gold Style Entertainment при поддержке Министерства культуры РФ. Новая работа Владимира Котта выйдет в прокат 11 июля.
«Культурная комедия». Трейлер №2
По словам режиссера, «это умная романтичная комедия, в которой кроется вечная история любви барышни и хулигана. Летаев, абсолютно бесчувственно относившийся к творчеству и искусству, вдруг влюбляется в возвышенную поэтическую натуру. Как раз в этом и заключается конфликт комедии. Мне показалось, что очень интересно столкнуть маскулинность и женский романтизм».
По сюжету циничный пермский чиновник Виктор Летаев курирует дорожное строительство и привык всегда добиваться своего. Он знает и любит свое дело, но не интересуется ничем другим. Его кредо: «Я колол дрова, мне было не до этих ваших Чеховых с Пастернаками, потому что дрова нужны всем, а искусством дом не согреешь». Но циничное мировоззрение меняется, когда новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Теперь, чтобы усидеть в кресле чиновника, ему предстоит изучить культурное наследие Пермского края. В помощь себе он берет уроки у преподавателя искусствоведения Марины Николаевны.
«"Культурная комедия" — это про любовь, про культурное наследие — доброе и веселое кино! Совместно с ЦПШ (Вадим Верещагин) и при поддержке Министерства Культуры мы возвращаем на экран формат классической романтической кинокомедии и хотим, чтоб молодое поколение полюбило такое творчество, как когда-то мы влюбились в произведения Леонида Гайдая и Георгия Данелия. А, вообще, этот фильм — лучший повод сходить на свидание в кино», — говорит генеральный продюсер Гавриил Гордеев.
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