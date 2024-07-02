«Искусство позволяет обманывать людей»: опубликован трейлер «Культурной комедии» с Чадовым и Гладких

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Ингрид Олеринская, Алина Алексеева и Ирина Безряднова найдут себе мужчин на рыбалке

2 июля

В России снимут ремейк комедии «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано и Орнеллой Мути

Съемки начнутся весной 2025 года на юге страны, а премьера запланирована на начало 2026-го