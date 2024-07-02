В России снимут ремейк комедии «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано и Орнеллой Мути

В России снимут ремейк классической итальянской комедии 1980 года «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано и Орнеллой Мути. Согласно пресс-службе будущей картины, за ее производство возьмется кинокомпания Arna Media, а дистрибьютором выступит «Атмосфера Кино».
фото: кадр из фильма «Укрощение строптивого»
События оригинала разворачиваются в вымышленной итальянской деревне Равиньяно недалеко от Портофино. Сорокалетний одинокий фермер Элиа не просто избегал женщин, а презирал и ненавидел их. Сказать, что принесшую ему самой судьбой роскошную красавицу Лизу он встретил в штыки, значит ничего не сказать. И она не сразу поняла, какой бриллиант скрывается под монашеской оболочкой. Но, в конце концов, ее чары подействовали на фермера, и пара получилась на загляденье.
«Укрощение строптивого» вышло в советский прокат в 1983 году и сразу стало суперхитом — в СССР его посмотрели 56 миллионов человек (более 21 процента населения страны). И с тех пор комедия является одной из самых любимых зарубежных картин на всем постсоветском пространстве — в топе 250 фильмов по версии «Кинопоиска» она занимает 56 место с оценкой 8,6 при 466 тысячах голосов.
«Укрощение строптивого». Трейлер на итальянском языке
По словам генерального продюсера Надежды Мотиной, это «самая добрая и самая романтичная из комедий. В моем детстве ее знали все, ее цитировали, ее смотрели и пересматривали. И самое удивительное, что картина считается известной и культовой среди современной молодежи. В первую очередь, благодаря остроумнейшим репликам Челентано, разошедшимся на мемы и многомиллионные вирусные видео в ТикТоке. Нас ждет звездный каст и веселая добрая комедия – современная, российская, созданная с огромным уважением к итальянской классике».
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