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Ингрид Олеринская, Алина Алексеева и Ирина Безряднова найдут себе мужчин на рыбалке

2 июля
2024 год

Новости кино >>
2 июля 2024

Ингрид Олеринская, Алина Алексеева и Ирина Безряднова снимаются в романтической комедии Максима Максимова «Клевый уlove», сообщает пресс-служба компании «Биг Скрин Продакшн», отвечающей за производство картины.

Ингрид Олеринская, Алина Алексеева и Ирина Безряднова найдут себе мужчин на рыбалке
фото: пресс-служба компании «Биг Скрин Продакшн»

Зрителям поведают о школьных подругах Ане, Милане и Вике. Они очень разные, но все похожи в одном — они не могут найти свою любовь. Вика (Алексеева) руководит несколькими шиномонтажками в провинциальном городе. Аня (Олеринская) удаленно работает личным ассистентом сибирского бизнесмена. Милана (Безряднова) недавно развелась с мужем-олигархом, осталась ни с чем и ищет нового мужчину, способного ее обеспечить.

«В жизни как и в кино — все возможно. Подобная авантюра довольна безобидна. Да и чего не сделаешь, ради подруги! Думаю, что сама точно бы решилась на такое! Наш фильм — это замечательная летняя романтическая история, которая напоминает о том, что свою любовь можно встретить в самый неожиданный момент. Так что рекомендую для хорошего настроения и веры в любовь. Моя героиня Аня — довольно четкая, деловая девушка, которая живет в тайминге и графике. Почти все своё время посвящает работе, поэтому ни на что не хватает времени. Но обстоятельства меняют жизнь всех героинь. Сила Ани в том, что она умеет вовремя собраться и найти выход из ситуации», — рассказала о своем персонаже Ингрид Олеринская.

Ингрид Олеринская, Алина Алексеева и Ирина Безряднова найдут себе мужчин на рыбалке
фото: пресс-служба компании «Биг Скрин Продакшн»

Вика приезжает в Москву к подругам, чтобы поделиться образовавшейся проблемой со здоровьем — ей необходимо срочно забеременеть, потому что потом уже будет поздно. Увлекшись коктейлями при разработке плана поиска мужчины для подруги, девушки решают продолжить свой вечер в загородном отеле, где остановилась Вика. Но по ошибке из-за выпитого просекко, они вводят таксисту не тот адрес и приезжают на турбазу, куда Аня отправляла удочки своему шефу Игорю (Виктор Васильев). На этой базе проходят соревнования по спортивной рыбалке. Милана сразу соображает — здесь много мужиков и при этом ни одной женщины! Это шанс и для Вики, и для них с Аней. Однако Аня хочет уехать — ведь где-то тут ее шеф. Но Вика, которой они вызвались помочь, уже даже получила знак внимания от одного из рыбаков Даниила (Алексей Золотовицкий), который и ей сразу понравился. Подруги уговаривают Аню остаться — так как без третьего участника их не допустят к участию и Вика упустит свою судьбу.

По словам Ирины Безрядновой, главная цель ее «героини — найти "правильного" мужчину, соответствующего ее уровню. В своей охоте она с одного взгляда считывает социальный статус жертвы по внешним атрибутам. В нашей истории она с подругами оказывается среди огромного количества мужчин, вот только все они выглядят одинаково — в рыбацких камуфляжных костюмах. И теперь, без помощи внешних атрибутов, придется разобраться, кто здесь настоящий мужчина».

Ингрид Олеринская, Алина Алексеева и Ирина Безряднова найдут себе мужчин на рыбалке
фото: пресс-служба компании «Биг Скрин Продакшн»

В картине также снимаются Роман Курцын, Дмитрий Колчин, Владимир Стержаков, Александр Головин, Андрей Пынзару и другие актеры.
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Ингрид Олеринская, Алина Алексеева и Ирина Безряднова найдут себе мужчин на рыбалке фотографии
Ингрид Олеринская, Алина Алексеева и Ирина Безряднова найдут себе мужчин на рыбалке фотографии
Ингрид Олеринская, Алина Алексеева и Ирина Безряднова найдут себе мужчин на рыбалке фотографии
Ингрид Олеринская, Алина Алексеева и Ирина Безряднова найдут себе мужчин на рыбалке фотографии
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