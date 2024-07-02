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«Праведник» Сергея Урсуляка получил «Нику» как лучший игровой фильм

2 июля
2024 год

Новости кино >>
2 июля 2024
Лучшим игровым фильмом XXXVII национальной кинематографической премии «Ника» признан «Праведник» Сергея Урсуляка. Ленте, представленной в 13 категориях, также вручили еще четыре награды — за режиссуру, лучшую мужскую роль Александра Яценко, операторское мастерство Михаила Милашина и работу режиссера монтажа Маргариты Смирновой, уточняет пресс-служба премии.

«Праведник» Сергея Урсуляка получил «Нику» как лучший игровой фильм
фото: пресс-служба премии «Ника»

В категории «Лучшая женская роль» победу разделили сыгравшая в фильме Андрея Смирнова «За нас с вами» Юлия Снигирь и Юлия Пересильд с ролью в «Вызове» Клима Шипенко. У картины Смирнова также призы за сценарий и женскую роль второго плана Ирины Розановой. Сергей Пускепалис награжден посмертно за роль второго плана в фильме «Сердце Пармы», отмеченном также за работу художников Павла Новикова и Владимира Трапезникова. Открытием года назвали Макара Хлебникова, исполнившего одну из мужских ролей второго плана в «Снегире» Бориса Хлебникова.

В номинации «Лучшая музыка к фильму» награду посмертно присудили Эдуарду Артемьеву за композиции к «Нюрнбергу». Александру Ширвиндту еще при жизни успели вручить приз Совета Академии «Честь и достоинство». Лучшим неигровым фильмом признана лента Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием», а мультфильмом — «Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков» Ирины Евтеевой. Сериалу Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» достался спецприз «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа». У фильма Александра Велединского «1993» награда за работу звукорежиссеров Андрея Худякова и Кирилла Бодрова, а у сказки «По щучьему велению» — статуэтки, полученные художниками по костюмам Надеждой Васильевой и Ольгой Михайловой.

Церемония вручения «Ники» состоялась 1 июля в театре «Маска».
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«Праведник» Сергея Урсуляка получил «Нику» как лучший игровой фильм фотографии
«Праведник» Сергея Урсуляка получил «Нику» как лучший игровой фильм фотографии
«Праведник» Сергея Урсуляка получил «Нику» как лучший игровой фильм фотографии
«Праведник» Сергея Урсуляка получил «Нику» как лучший игровой фильм фотографии
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