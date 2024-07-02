«Праведник» Сергея Урсуляка получил «Нику» как лучший игровой фильм

Лучшим игровым фильмом XXXVII национальной кинематографической премии «Ника» признан «
Праведник
»
Сергея Урсуляка
. Ленте, представленной в 13 категориях, также вручили еще четыре награды — за режиссуру, лучшую мужскую роль
Александра Яценко
, операторское мастерство
Михаила Милашина
и работу режиссера монтажа Маргариты Смирновой, уточняет пресс-служба премии.
фото: пресс-служба премии «Ника»
В категории «Лучшая женская роль» победу разделили сыгравшая в фильме
Андрея Смирнова
«
За нас с вами
»
Юлия Снигирь
и
Юлия Пересильд
с ролью в «
Вызове
»
Клима Шипенко
. У картины Смирнова также призы за сценарий и женскую роль второго плана
Ирины Розановой
.
Сергей Пускепалис
награжден посмертно за роль второго плана в фильме «
Сердце Пармы
», отмеченном также за работу художников Павла Новикова и Владимира Трапезникова. Открытием года назвали
Макара Хлебникова
, исполнившего одну из мужских ролей второго плана в «
Снегире
»
Бориса Хлебникова
.
В номинации «Лучшая музыка к фильму» награду посмертно присудили
Эдуарду Артемьеву
за композиции к «
Нюрнбергу
».
Александру Ширвиндту
еще при жизни успели вручить приз Совета Академии «Честь и достоинство». Лучшим неигровым фильмом признана лента
Любови Аркус
«
Балабанов. Колокольня. Реквием
», а мультфильмом — «Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков»
Ирины Евтеевой
. Сериалу
Жоры Крыжовникова
«
Слово пацана. Кровь на асфальте
» достался спецприз «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа». У фильма
Александра Велединского
«
1993
» награда за работу звукорежиссеров Андрея Худякова и Кирилла Бодрова, а у сказки «
По щучьему велению
» — статуэтки, полученные художниками по костюмам
Надеждой Васильевой
и Ольгой Михайловой.
Церемония вручения «Ники» состоялась 1 июля в театре «Маска».
обсуждение >>