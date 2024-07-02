Ольга Кузьмина оказалась в «Интересном положении»

«Нам предстоит рассказать историю девушки, которая столкнулась с крайне редким медицинским случаем. До прочтения сценария "Интересного положения" я не знал о существовании такого феномена. После прочтения информации и статей остался под сильным впечатлением от безграничных возможностей человеческого организма. Меня это заинтересовало», — рассказал режиссер Гога Мамаджанян.
Сюжет построен на малоизвестном медицинском факте: женщина может родить двойняшек от разных мужчин. Лада попадает именно в такую ситуацию. Парень бросает девушку в годовщину отношений прямо в постели. Вместе с подругой героиня едет «запивать» горе в клуб. Там она очень кстати встречает давнего знакомого, который готов залечить ее душевную рану. Через некоторое время Лада узнает, что беременна. Теперь будущей маме двух ангелочков нужно выяснить, кто их отец. Или отцы.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви
Для Ольги Кузьминой «"Интересное положение" очень близкая и понятная история, как, думаю, и для многих молодых женщин. Это история для мам – настоящих и будущих: тут можно встретить очень знакомые и смешные ситуации беременных невзгод. Это история для тех, кто пытается разобраться со своими чувствами и прислушаться к своим желаниям. Для тех, кто не может выбрать между двумя парнями, потому что каждый из них хорош по-своему. Думаю, история получится узнаваемой, доброй, смешной и очень поучительной».
Вячеславу Чепурченко проект «понравился нестандартной ситуацией. В нем много различных сценариев, интересных любовных треугольников или неразделенной любви, которые доведены до какого-то уникального абсурда. Мой персонаж прекрасен тем, что он эгоцентричен, самолюбив, при этом любвеобилен, со всем женским полом он максимально галантен».
«Я снова пробую себя в необычной роли, и буду учиться проживать то, что не проживал никогда в жизни. А заинтересовала история именно тем, что это категорически не про меня, но чтобы стать хорошим актером нужно уметь проживать различные "жизни и ситуации". Моя цель именно такая», — говорит Давид Манукян.
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