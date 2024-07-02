Китайская драма «Черный пес» получила главный приз кинофестиваля «Зеркало»

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Доктор, я буду жить? Самые странные хорроры в истории кино

Спутник телезрителя

Правда или действие: как в фильме «Последняя дуэль» Ридли Скотт рубится за истину

В ночь со 2 на 3 июля, 00:40, СТС