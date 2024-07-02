Китайская драма «Черный пес» получила главный приз кинофестиваля «Зеркало»

2 июля в Иванове подвели итоги Международного фестиваля кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского»
. Приз за лучший фильм смотра получила лента китайского режиссера Гуаня Ху
«Черный пес
». Лучшей картиной по мнению зрителей стала работа Ильи Зимина
«Отца сын
».
«Черный пес» ранее уже стал событием Каннского фестиваля, где картина удостоилась Золотой пальмовой ветви в категории «Особый взгляд». В центре сюжета фильма — только что освободившийся из тюрьмы мужчина Ланг (Эдди Пэн
), вернувшийся на малую родину. Его городок на северо-западе Китая вот-вот исчезнет с лица земли из-за глобальной реновации, устроенной правительством КНР в преддверии Олимпиады-2008. В недружелюбных декорациях умирающего поселения Ланг встречает дворовую собаку, которой предстоит навсегда изменить его жизнь.
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Дай, Синь, на счастье лапу мне. Рецензия на фильм «Черный пес»
Лучшую картину конкурсной программы выбирали не только жюри, но и зрители. Они в этом году отдали предпочтение камерной драме «Отца сын» — работе Ильи Зимина, основанной на рассказе Василия Шукшина
«Охота жить». Приз за лучшую режиссуру получила Эмилия Гашич
, поставившая псевдодокументальный «78 дней
» — хронику жизни девочек Сони и Драгаты, ведущих видеодневник в разгар бомбардировок Югославии силами НАТО. Также жюри особенно отметило фильм Евгения Николаева
«Кукушка
» — фильм в жанре якутской мистики назвали «впечатляющим дебютом, который бросает вызов зрителю».
Во внеконкурсной программе «Свои» зрители также определили лучшие российские фильмы. Приз зрительских симпатий получили «Здоровый человек
» (режиссер — Петр Тодоровский
) и короткометражный «30 секунд
» Ивана Соснина
. Ивановский киноклуб наградил своим призом драму Вениамина Илясова «Эра
».
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