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«Мы объединим стриптиз и автомойку»: опубликован трейлер «Мокрых маек» с Марией Горбань

2 июля
2024 год

Новости кино >>
2 июля 2024

В сети появился трейлер комедии Дениса Гуляра «Мокрые майки» с Марией Горбань в главной роли, которая станет доступна подписчикам онлайн-кинотеатра Premier 4 июля.

«Мокрые майки»


В сериале также сыграли Давид Манукян, Ирина Темичева, Алена Хмельницкая, Маруся Климова, Диана Кафф и Вячеслав Разбегаев.

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«Я играю девушку, которая не хочет стоять на месте. Она хочет новой жизни, открывает бизнес и сподвигает на это своих подруг. Наш сериал именно про мотивацию. Хочется верить, что тот, кто посмотрит его, и сам начнет действовать», — говорит Мария Горбань.

«Мы объединим стриптиз и автомойку»: опубликован трейлер «Мокрых маек» с Марией Горбань
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

Это рассказ про бывшую стриптизершу Мару. Девушке исполняется 30 лет, и у нее наступает кризис среднего возраста. Чтобы доказать себе, что она способна на большее, Мара решает заняться бизнесом. Она просит своего богатого спонсора дать ей в управление модный салон красоты, но он подготовил ей неприятный сюрприз – вместо красивого элитного салона героиня получает в управление старую автомойку на окраине города. Она оказывается в сложной ситуации – ей необходимо выжить в мире бизнеса и спасти автомойку от неминуемого банкротства. Чтобы не прогибаться под законы сурового мужского бизнеса, Мара решается сделать ставку на свой собственный опыт. Теперь необычная автомойка завлекает клиентов красивыми девушками. Подруги Мары устраиваются к ней на работу обворожительными автомойщицами, перед которыми не может устоять ни один мужчина.
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обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   2.07.2024 - 20:00
в москве намного лучше прокатил мужской вариант автомойки. свежо, актуально, оригинально. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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