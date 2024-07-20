Корейский Рагнарёк, жемчуг дракона и миллиард иен: главные новости аниме за неделю

Грузовики — не злодеи, на Окинаве — классно, а «Твой цвет
» — не только аниме. Японская мультипликационная индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о ремейке
«Ранмы 1/2
» или новом
мультипликационном «Терминаторе
» ), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
ОДНОЙ СТРОКОЙ
🔘 Паскаль Шаррю
, сооснователь студии Fortiche
, ответственной за хитовый «Аркейн
», озвучил желание сделать мультсериал по культовой манге «Бродяга
» Такэхико Иноуэ
(он же нарисовал «Коронный бросок
»).
🔘 У сверхпопулярной манхвы «Поднятие уровня в одиночку
» с 1 августа появится сиквел с подзаголовком «Рагнарёк
» (ждите на всех вебтун-платформах).
🔘 Не всегда манга превращается в аниме — бывает и наоборот: акварельное чудо Наоко Ямады
«Твой цвет
» попадет в переплет усилиями художницы Санами Судзуки
и журнала Newtype
. Тем временем Science SARU
к японскому прокату, стартующему 30 августа, выпустили танцевальный ролик с центральным трио. Раскадровку подготовила лично Ямада, а ключевую анимацию — чардиз и мультипликатор Такаси Кодзима
:
🔘 В честь 25-летнего юбилея на экраны японских кинотеатров ненадолго вернется «Сакура — собирательница карт. Фильм
». Показы начнутся 9 августа.
🔘 Студия Doga Kobo
(«Звездное дитя
», «Аля иногда кокетничает со мной по-русски
») взялась за экранизацию комедийной манги «Дети семьи Сиундзи
» от Рэйдзи Миядзимы
, который написал «Девушку на час
».
🔘 У Коми
скоро закончатся проблемы с общением: по словам мангаки Томохито Оды
, с 24 июля начнется финальная арка.
🔘 Владельцы компаний, связанных с грузовиками и грузоперевозками, стали
жаловаться, что исекаи
формируют у людей подсознательный страх перед большими транспортными средствами. Самый популярный в японской поп-культуре способ перемещения
в другой мир вредит бизнесу.
Читать
Самые ожидаемые аниме лета
ЛЮБВИ ВСЕ КОНФЕССИИ ПОКОРНЫ
Студия SynergySP
(«Сведённые кукушкой
», «Боевой дворецкий Хаятэ!
») поделилась первым трейлером аниме «Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности
». Сериал, основанный на одноименной манге Ран Кудзэ
, выйдет в следующем году. За постановку ромкома отвечает Ёсиаки Окумура
(«Люпен III: Женщина по имени Фудзико Минэ
», «Бейблэйд
»), персонажей придумала Маюми Ватанабэ
(«Слишком милый кризис
», «Сказка о девушке эпохи Тайсё
»), сценарий написал Кадзуюки Фудэясу
(«Страна самоцветов
», «Скет Данс
»), а музыку — Акиюки Татэяма
(«Лагерь на свежем воздухе
», «Юный лорд — мастер побега
»).
Старшеклассница Мона Каваи обожает быть в центре внимания: мальчики изо всех сил пытаются угодить первой красавице школы, и даже девочки не могут устоять перед её очарованием. Вот только Мэдака Куроива, переведенный с домашнего обучения, остается совершенно невозмутим. Юноша собирается стать монахом и, в соответствии с правилами храма, ему запрещено общаться с девушками. Мона решительно настроена влюбить в себя новичка, но, по иронии, сама начинает испытывать к нему романтические чувства. Главных героев озвучат Ю Сэридзава
(Мини Яэмори
из «Девушки на час
») и Рёта Ивасаки
(Хаято из сериала «Четверо братьев Юдзуки
»).
Читать
«Выходной Господина Злодея» — ламповое аниме от SynergySP
ПРОПАВШИЙ МАСТЕР
У полнометражного аниме «Мальчик-ниндзя Рантаро: Сильнейший стратег отряда ниндзя Докутакэ
» появился новый трейлер (предыдущий можно посмотреть здесь
). Историю о юных синоби от студии Ajia-do
(«Власть книжного червя
», «Путевые заметки о поездке за покупками в Йокогаму
») японские зрители увидят 20 декабря. Хансукэ Дои, наставник первоклассников Рантаро, Симбэя и Киримару, таинственным образом исчезает после дуэли с Соннамоном Мороидзуми из клана Тасогарэдоки. Ученики академии ниндзюцу отправляются на поиски — и на них нападает ниндзя в белом одеянии, поразительно похожий на пропавшего сэнсея.
Режиссером выступает Масая Фудзимори
(«Инцидент Кэмоно
», «Мститель
»), а за скрипт отвечает Кадзухиса Сакагути
(«Дни Мидори
», «Перекресток духов
») — автор ранобэ, вдохновленного одноименной мангой Собэй Амако
. Синоби озвучивания из сериала «Мальчик-ниндзя Рантаро
» готовы повторить свои боевые образы:
Рантаро — Минами Такаяма
(Хао Асакура
из «Шаман Кинг: Цветы
»).
Симбэй — Тэйю Итирюсай
(Ханаэ из «Городкого охотника
»).
Киримару — Маюми Танака
(Монки Д. Луффи
из «Ван-Писа
»).
Хансукэ Дои — Тосихико Сэки
(Мудзан Кибуцудзи
из «Истребителя демонов
»).
Читать
«Любовная болезнь Хананои» — романтика со странноватым школьным красавцем
ПОСЛЕДНЕЕ «ПРОЩАЙ» АКИРЫ ТОРИЯМЫ
Сериал «Драконий жемчуг Дайма
», последнее дополнение легендарной франшизы
, выйдет в октябре под руководством Аи Комаки
(помреж «Ван-Пис: Красный
») и Ёситаки Ясимы
(ключевая анимация «Шутки чокнутой столицы
»), что подтверждает новый трейлер от студии Toei Animation
(«Кулак Северной звезды
», «Сейлор Мун
»).
Помимо уже знакомых Гоку, Кайосина, Пикколо и Веджеты ростом с три яблока
, в ролике показаны новые персонажи: Глорио, Гома и синекожий Маджин. Легендарный мангака Акира Торияма
, скончавшийся
1 марта этого года, успел поработать не только над сериалом
«Страна песков
», но и над новой тиби-версией своего opus magnum: он участвовал
в разработке сюжета и персонажей.
Читать
«Магическая битва» — еще один захватывающий сёнэн
ВАНШОТ НА МИЛЛИАРД
«Оглянись
», пронзительная история взросления талантливых мангачек Аюму и Кёмото, вышла в японских кинотеатрах 28 июня, а до этого покоряла сердца
на Фестивале анимационных фильмов в Анси. Тем не менее студия Durian
продолжает радовать промороликами. Что было в предыдущих, вспоминаем тут
и тут
(у нас — с русскими субтитрами). Главные роли исполнили начинающие сэйю Юми Кавай
(Рэна
из игрового сериала «Маршрут необычного такси
») и Мидзуки Ёсида
(Асахи Кудзё из «Алисы в Пограничье
»).
Аниме-фильм, основанный на ваншоте Тацуки Фудзимото
(«Человек-бензопила
»), уже привлек в общей сложности 599 731 японского зрителя и занял второе место по объему проданных билетов в текущем прокате. Почти за 20 дней сборы составили более ¥1 миллиарда (около $6,35 миллионов).
Читать
«Девочка, покорившая время» — незабываемая история взросления
ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
Сериал «Девушка, в которую я влюбился на Окинаве, говорит на слишком сильном диалекте, и с ней трудно иметь дело
» по одноименной манге Эгуми Соры
выйдет в январе 2025-го, а пока студия Millepensee
(«Теннис
», «Берсерк
») предлагает посмотреть свежий ролик, чуть краше прежнего
.
До переезда из Токио на Окинаву Тэруаки Накамура мало знал о местной культуре. В новой школе он влюбляется в Хину Кян, но, к сожалению, девушка совсем не владеет японским и изъясняется на местном языке утинагути. В решении лингвистических проблем ребятам помогает Кана Хига, но есть нюанс: лучшая подруга Хины сама влюблена в нового одноклассника.
Читать
Токио, Миядзаки, Сага, Осака: как в аниме показывают Японию
БОНУС
: Вывеска «Ветеринарной клиники Инагаки
» в пригороде Ниигаты, нарисованная лично королевой манги Румико Такахаси
. Этот факт обнаружился только недавно, хотя кошка Шампу из «Ранмы 1/2
» и пес из «Доходного дома Иккоку
» уже 25 лет украшают вход в заведение для пушистых любимцев и их владельцев. Хозяин клиники — друг детства Такахаси.
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о работе и становлении легендарного Ёсиаки Кавадзири или о манге «Огненный удар» Тацуки Фудзимото, создавшего потом «Человека-бензопилу».
обсуждение >>