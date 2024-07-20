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Елена Яковлева в третий раз стала «Дамой с собачкой»

20 июля
2024 год

Новости кино >>
20 июля 2024
В Москве стартовали съемки третьего сезона «Дамы с собачкой», главные роли в которой играют Елена Яковлева, Александр Балуев, Ирина Таранник, Александр Резалин, Сергей Перегудов, Ирина Чериченко и Серафима Соловьева. Согласно пресс-службе «России», премьера многосерийного детектива Марата Кима состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим» и в телеэфире на канале «Россия».

Елена Яковлева в третий раз стала «Дамой с собачкой»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Это продолжение истории о пенсионерке и бывшей учительнице математики Агате Денисовне (Яковлева). В новых сериях Агата и бывший судья Холодов (Балуев), наконец, решили все свои проблемы и готовятся к свадьбе. Племянник Холодова, следователь Эдик (Перегудов), счастлив с дочерью Агаты – Таней (Таранник), которая ждет их общего ребенка. Эдика повысили и дали новых подчиненных. Все меняется, когда к Агате приходит незнакомая женщина Ирина (Чериченко) и сообщает счастливой невесте шокирующие новости. Оказывается, покойный муж Агаты, адвокат Марфин (Резалин), был не тем, за кого себя выдавал, а кроме того, он жив. Агата понимает, что не является вдовой и всю жизнь прожила в обмане. Мало этого, Ирина тоже была женой Марфина и имеет от него сына, ровесника Тани. Чутье подсказывает, что за историей адвоката-многоженца скрывается нечто большее.

По словам режиссера Марата Кима, «в третьем сезоне линия Агаты Денисовны не изменится. Профессиональным детективом наша героиня не станет, она – детектив поневоле: когда что-то обнаруживает или слышит слово "труп", в ней просыпается азарт. В новых сериях в жизни Агаты Денисовны будет хватать и драматических, и, конечно же, смешных эпизодов. Будут и убийства, и трюки, и всевозможные зрелищные моменты. Героиня ведь всегда любила провоцировать и ловить на живца! В некоторых сценах Елене Яковлевой придется даже сильно перегримировываться. А еще в третьей части у нее появится серьезный антагонист – некий теневой злодей, очень сложный персонаж – достойный противник Агаты».
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обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   20.07.2024 - 13:16
Без трупов сюжет смотрелся бы правдоподобней. Пожилая дама решает бытовые вопросы, сунет свой нос туда куда не надо, вот так хорошо. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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