Адаптация Halo лишилась третьего сезона

Paramount+ отказался продлевать адаптацию игровой серии Halo
на третий сезон, сообщает THR
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«Мы чрезвычайно гордимся этим амбициозным сериалом и хотели бы поблагодарить наших партнеров из Xbox, 343 Industries и Amblin Television, а также шоураннера и исполнительного продюсера Дэвида Винера, его коллег продюсеров, весь актерский состав во главе с Пабло Шрайбером в роли Мастера Чифа и потрясающую съемочную группу за их выдающуюся работу. Мы желаем всем всего наилучшего в будущем», —
цитирует издание официальное заявление стримингового сервиса.
Однако на шоу пока рано ставить крест — продюсеры в лице компаний Amblin, Xbox и 343 Industries планируют подыскать новый дом для продолжения сериала про Мастера Чифа.
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Хроники Halo
События Halo разворачиваются в 26 веке, когда человечество покорило космос. Ключевым персонажем является Мастер Чиф, он же Джон-117, — суперсолдат из спецгруппы «Спартанцы», сформированной благодаря проекту SPARTAN-II. Первый сезон девятисерийной адаптации начался с того, что после контакта с артефактом Предтечей знаменитый герой идет против начальства ради спасения дочери лидера повстанцев, погибшего от рук инопланетян, и личной самоидентификации, поскольку к нему вернулась память о детстве.
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