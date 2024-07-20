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Адаптация Halo лишилась третьего сезона

20 июля
2024 год

Новости кино >>
20 июля 2024

Paramount+ отказался продлевать адаптацию игровой серии Halo на третий сезон, сообщает THR.

Адаптация Halo лишилась третьего сезона
фото: filmstories.co

«Мы чрезвычайно гордимся этим амбициозным сериалом и хотели бы поблагодарить наших партнеров из Xbox, 343 Industries и Amblin Television, а также шоураннера и исполнительного продюсера Дэвида Винера, его коллег продюсеров, весь актерский состав во главе с Пабло Шрайбером в роли Мастера Чифа и потрясающую съемочную группу за их выдающуюся работу. Мы желаем всем всего наилучшего в будущем», — цитирует издание официальное заявление стримингового сервиса.

Однако на шоу пока рано ставить крест — продюсеры в лице компаний Amblin, Xbox и 343 Industries планируют подыскать новый дом для продолжения сериала про Мастера Чифа.

Читать Хроники Halo

События Halo разворачиваются в 26 веке, когда человечество покорило космос. Ключевым персонажем является Мастер Чиф, он же Джон-117, — суперсолдат из спецгруппы «Спартанцы», сформированной благодаря проекту SPARTAN-II. Первый сезон девятисерийной адаптации начался с того, что после контакта с артефактом Предтечей знаменитый герой идет против начальства ради спасения дочери лидера повстанцев, погибшего от рук инопланетян, и личной самоидентификации, поскольку к нему вернулась память о детстве.
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