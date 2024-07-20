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Звезда «Легиона» Дэн Стивенс вновь погрузится в безумие в продолжении хоррор-антологии «Террор»

20 июля
2024 год

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20 июля 2024
Звезда «Легиона» Дэн Стивенс получил главную роль в третьем шестисерийном сезоне хоррор-антологии «Террор» с подзаголовком «Дьявол в серебре», чьей основой послужил одноименный роман Виктора Лавалля, опубликованный в 2013 году. По информации Comic Book, актер также взял на себя функции исполнительного продюсера.

Звезда «Легиона» Дэн Стивенс вновь погрузится в безумие в продолжении хоррор-антологии «Террор»
фото: comicbook.com

Стивенс предстанет в образе грузчика Пеппера, попавшего в психиатрическую лечебницу Нью-Хайд. Здесь находятся люди, о которых общество предпочло бы забыть. Главному герою предстоит бороться с пациентами, которые работают против него, врачами с мрачными секретами и, возможно, даже с самим Дьяволом. Пока Пеппер путешествует по аду, где все не так, как кажется, он обнаруживает, что единственный путь к свободе — это столкнуться с сущностью, которая процветает за счет страданий в стенах Нью-Хайда, — но это может доказать, что самые страшные демоны из всех живут внутри него.

«Я в восторге от того, что стал частью "Террора". Этот сериал — мрачная симфония психологического ужаса и захватывающая драма, которая потрясет зрителей. Невероятная команда создала уникальный и извращенный танец дьяволов и теней. Я с нетерпением жду возможности представить что-то эпичное, что будет эхом разноситься по залам, как железный колокол», — прокомментировал Дэн Стивенс.

Читать рецензию «Террор»: Лед — это другие

Место ведущего сценариста и исполнительного продюсера занял Кристофер Кентвелл, он адаптирует роман в тесном сотрудничестве с Лаваллем. За постановку первых двух эпизодов возьмется Кэрин Кусама.
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