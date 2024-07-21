Сериал «24» с Кифером Сазерлендом обзаведется полнометражным фильмом

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Пара была вместе четыре года

Действие разворачивается в Санкт-Петербурге в начале XX века

Елизавета Боярская, Владимир Вдовиченков и Александр Галибин снимаются в историческом сериале «Царь ночи»

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И бен Ладена обезвредит, и в усадьбу горящую войдет: Джессика Честейн хороша в любом жанре

Обладательница «Оскара» не боится ни грима, ни Кинга, ни комиксов