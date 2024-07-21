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Сериал «24» с Кифером Сазерлендом обзаведется полнометражным фильмом

21 июля
2024 год

Новости кино >>
21 июля 2024
Популярный сериал «24» с Кифером Сазерлендом получит полнометражную киноверсию от 20th Century Studios, сообщает Variety.

Сериал «24» с Кифером Сазерлендом обзаведется полнометражным фильмом
фото: variety.com

Один из главных хитов канала Fox, выходивший с 2001-го по 2014 год и удостоенный 20 премий «Эмми», рассказывал о шефе антитеррористического подразделения ЦРУ Джеке Бауэре, который в режиме реального времени разбирался с террористами. Помимо самого шоу, в 2008-м сняли телефильм «24 часа: Искупление».

Пока неизвестно, появится ли в будущей картине сам Сазерленд или создатели представят публике нового персонажа.
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