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Джо и Энтони Руссо позвали на помощь «Мстителям»

21 июля
2024 год

Новости кино >>
21 июля 2024
Создатели фильмов про Капитана Америку и Мстителей Джо и Энтони Руссо планируют вернуться к марвеловской киновселенной. Братьям в случае успешных переговоров могут доверить постановку пятой и шестой частей, уточняет THR.

Джо и Энтони Руссо позвали на помощь «Мстителям»
фото: ign.com

Ранее режиссерский пост был закреплен за Шоном Леви, а до него постановщиком числился Дестин Дэниел Креттон.

Пятая часть сначала получила подзаголовок «Династия Канга», однако в связи со скандальным увольнением Джонатана Мэйджерса Marvel поспешила его удалить. Шестой фильм известен под названием «Секретные войны». Релиз запланирован на 2026-2027 год. Релиз «Мстителей 5» намечен на 1 мая 2026 года, а «Секретных войн» — на 7 мая 2027-го.
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№ 1
Андрей (Омск)   21.07.2024 - 16:26
Еще бы. Капитан Америка приносил нехилую кассу. Сбавили темп в съемках полных метров, переключились на сериалы про супергероев, а деньги хочется зарабатывать. Сериалы больше съедают, чем приносят. читать далее>>
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