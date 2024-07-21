Джо и Энтони Руссо позвали на помощь «Мстителям»

Создатели фильмов про Капитана Америку
и Мстителей Джо
и Энтони Руссо
планируют вернуться к марвеловской киновселенной. Братьям в случае успешных переговоров могут доверить постановку пятой и шестой частей, уточняет THR
.
Ранее режиссерский пост был закреплен за Шоном Леви
, а до него постановщиком числился Дестин Дэниел Креттон
.
Пятая часть сначала получила подзаголовок «Династия Канга», однако в связи со скандальным увольнением Джонатана Мэйджерса
Marvel поспешила его удалить. Шестой фильм известен под названием «Секретные войны». Релиз запланирован на 2026-2027 год. Релиз «Мстителей 5» намечен на 1 мая 2026 года, а «Секретных войн» — на 7 мая 2027-го.
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