Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Глен Пауэлл переживет «Огненный вихрь»

21 июля
2024 год

Новости кино >>
21 июля 2024
Глену Пауэллу предложили одну из ключевых ролей в ремейке остросюжетной драмы Рона Ховарда «Огненный вихрь», уверяет Comic Book.

Глен Пауэлл переживет «Огненный вихрь»
фото: theplaylist.net

«Эти форматы конца 90-х — начала 2000-х стали очень важными, потому что стриминги или студии сейчас стали более склонны к смелым экспериментам. И им нравятся уже известные бренды, о которых люди хорошо осведомлены, в которые добавляется что-то новое или по-настоящему интересный кастинг, что, конечно же, мы и делаем с нашими проектами», — цитирует издание продюсера будущей картины Брайана Грейзера.

В оригинале с Куртом Расселлом, Уильямом Болдуином и Робертом Де Ниро юный Брайан Маккафри становится свидетелем гибели своего отца-пожарного (его погубил так называемый «огненный вихрь»). Двадцать лет спустя Брайан заканчивает пожарную академию и вступает в отряд, которым командует его старший брат Стивен. Стивен, стремясь сделать из брата настоящего мужчину, посылает его на самые трудные задания, и Брайан уходит из отряда и начинает работу в отделе по расследованию умышленных поджогов. А в это время в городе появляется злостный поджигатель, котрый особенно преуспевает в устраивании для пожарных страшных ловушек – «огненных вихрей».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Глен Пауэлл-младший вернется с того света в ремейке комедии «Небеса могут подождать»
Глен Пауэлл-младший назначен «Бегущим человеком»
Глен Пауэлл-младший окажется в эпицентре нового «Смерча»
Реге-Жан Пейдж и Глен Пауэлл станут новыми «Бучем Кэссиди и Сандэнсом Кидом»
Глен Пауэлл записался в команду сиквела «Лучшего стрелка»
персоны
Уильям БолдуинБрайан ГрейзерРоберт Де НироГлен Пауэлл-мл.Курт РасселлРон Ховард
фильмы
Огненный вихрь

анонс

Скорбим

Наталья Никитина
19 июля ушла из жизни театральный режиссёр Наталья Никитина.
Андрей Ксенюк
18 июля ушёл из жизни актёр Андрей Ксенюк.
Раиль Ханов
2 апреля погиб артист балета Раиль Ханов.

День рождения >>

Павел Ващилин
Нонна Гришаева
Елена Добронравова
Нина Дробышева
Артём Карасев
Анна Кузина
Илья Носков
Глеб Стриженов
Пётр Щербаков
Джастин Барта
Франсис Бланш
Шарлотта Генсбур
Рори Калкин
Энтони Стеффен
Робин Уильямс
Джош Хартнетт
все родившиеся 21 июля >>

Афиша кино >>

Навсикая из долины ветров
научная фантастика, приключения, фэнтези
Япония, 1984
Обе две
лирическая комедия
Россия, 2024
В потоке трёх стихий
драма, приключения, спортивный фильм
Россия, 2023
Заклятье: Слуги сатаны
драма, мистика, фильм ужасов
Индонезия, Южная Корея, 2017
Побег из лабиринта времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2024
Мир в моей голове
комедия, мелодрама, экранизация
Южная Корея, 2024
Моя семья
драма, комедия, трагикомедия, экранизация
Германия, Франция, 2024
Собиратель душ
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Канада, США, 2024
Список подозреваемых
боевик, триллер
США, 2024
Схватка
боевик, драма, приключения
Индия, США, 2023
Таинственный лес
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, 2023
Хвостатый переполох
комедия, фильм о животных
Южная Корея, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен