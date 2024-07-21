Глен Пауэлл переживет «Огненный вихрь»

Глену Пауэллу
предложили одну из ключевых ролей в ремейке остросюжетной драмы Рона Ховарда
«Огненный вихрь
», уверяет Comic Book
.
«Эти форматы конца 90-х — начала 2000-х стали очень важными, потому что стриминги или студии сейчас стали более склонны к смелым экспериментам. И им нравятся уже известные бренды, о которых люди хорошо осведомлены, в которые добавляется что-то новое или по-настоящему интересный кастинг, что, конечно же, мы и делаем с нашими проектами», —
цитирует издание продюсера будущей картины Брайана Грейзера
.
В оригинале с Куртом Расселлом
, Уильямом Болдуином
и Робертом Де Ниро
юный Брайан Маккафри становится свидетелем гибели своего отца-пожарного (его погубил так называемый «огненный вихрь»). Двадцать лет спустя Брайан заканчивает пожарную академию и вступает в отряд, которым командует его старший брат Стивен. Стивен, стремясь сделать из брата настоящего мужчину, посылает его на самые трудные задания, и Брайан уходит из отряда и начинает работу в отделе по расследованию умышленных поджогов. А в это время в городе появляется злостный поджигатель, котрый особенно преуспевает в устраивании для пожарных страшных ловушек – «огненных вихрей».
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