Песок вместо ракет: стартовал основной блок съемок фильма «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном

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Мария Михалкова-Кончаловская отправится на поиски пропавшей сестры в детективном триллере «Маски»

21 июля

Джо и Энтони Руссо позвали на помощь «Мстителям»

Братьям в случае успешных переговоров могут доверить постановку пятой и шестой частей марвеловской киновселенной