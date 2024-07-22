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Песок вместо ракет: стартовал основной блок съемок фильма «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном

22 июля
2024 год

Новости кино >>
22 июля 2024
В заполярном селе Шойна стартовали основные съемки фильма «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном в главной роли, сообщает пресс-служба проекта. Компанию актеру составляет Дарья Екамасова, уже работавшая с Марком на ленте «Анора», взявшей главный приз минувшего Каннского кинофестиваля.

Песок вместо ракет: стартовал основной блок съемок фильма «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном

Главный герой — студент Паша, родившийся в маленьком поселке Шойна на берегу моря пытается выбиться в люди и следует за мечтой — учится конструировать космические ракеты в Санкт-Петербурге. Дома у него осталась семья — мама (Дарья Екамасова), отец (Тихон Котрелев) и младший брат Илюша (Никита Конкин), который тоже мечтает однажды построить свою ракету. Все идет хорошо: Паше предлагают поучаствовать в конкурсе на получение гранта на заграничную стажировку. Однако он вынужден вернуться в родной поселок, чтобы спасти мать, чей дом утопает в песках.

«Я был вдали от дома около 5 месяцев. Когда я ехал домой — по-моему, это было на пути из Москвы в Нижний Новгород — мне прислали сценарий проекта "Космос засыпает". Я его прочел и понял, что это ровно то, что тревожило что меня в тот момент. А тревожило меня открытие, что есть некая тонкая-тонкая леска, очень хрупкая, которая связывает тебя с местом, с ощущением и с чувством своего дома. И чем дальше ты от него находишься, тем сильнее она натягивается. И, может, звучит это странно, но, по факту — это жутко, пипец. Во всей восточной культуре жизнь человека строится от отправной точки, и эта отправная точка — предназначение человека. Так вот "Космос засыпает" — это про нахождение предназначения и про обретение гармонии внутри страшных событий, страшного мира, обретение твердой почвы, силы и смысла», — рассказывает Марк Эйдельштейн.

Песок вместо ракет: стартовал основной блок съемок фильма «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном

Фильм станет полнометражного дебютом режиссера и сценариста Антона Мамыкина. В работе над фильмом принимают участие не только профессиональные актеры, но и жители самой Шойны, которые уже несколько лет пытаются показать ее миру с привлекательной стороны, — в 2019 году они даже запустили медиапроект «Другая Шойна». «Деревня Шойна — это мечта любого кинематографиста: здесь редкое сочетание фактур — заполярная деревня и песчаные дюны. Конечно, я захотел там что-то снять. Но так, чтобы место работало на историю, а не наоборот. Так родился замысел "Космос засыпает", история про потерю почвы под ногами», — говорит Антон Мамыкин.

Производством занимается кинокомпания Bosfor Pictures, выпустившая комедию «Бери да помни» и уже работавшая с Мамыкиным над короткометражкой «Снаряды для девочки».
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Дарья ЕкамасоваНикита КонкинТихон КотрелёвАнтон МамыкинМарк Эйдельштейн
фильмы
АнораБери да помниКосмос засыпаетСнаряды для девочки

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Песок вместо ракет: стартовал основной блок съемок фильма «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном фотографии
Песок вместо ракет: стартовал основной блок съемок фильма «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном фотографии
Песок вместо ракет: стартовал основной блок съемок фильма «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном фотографии
Песок вместо ракет: стартовал основной блок съемок фильма «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном фотографии
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