Мария Михалкова-Кончаловская отправится на поиски пропавшей сестры в детективном триллере «Маски»

По сюжету семь лет назад у Ольги исчезла старшая сестра Вика. Последней девушку видели ее друзья, с которыми они вместе отдыхали в загородном пансионате. Среди них был и Михаил, теперь он муж Ольги и считает долгом тщательно оберегать ее от травмирующих воспоминаний о сестре. Но внезапно всем участникам той роковой встречи приходит приглашение вновь собраться за городом. Теперь им не удастся спрятаться от прошлого и скрыть правду – под подозрением каждый.
«Я стараюсь всегда играть то, что чувствовала бы на месте героини, добавляя к моей личности ее особенности. Ольга – во многом продукт воспитания ее мужа. Михаил взял над не опекунство, позаботился, чтобы ее не забрали в детский дом, когда пропала сестра. Внешне Оля выглядит как элегантная молодая девушка, но внутри возникает максимальный диссонанс с этим образом – она маленькая девочка, облаченная в видение ее взрослого мужа. Когда мы обсуждали образ героини, я сказала: "Постойте, надо добавить что-то нервное!". Потому что она находятся в созависимых отношениях. Для моей героини это история очень жесткого, резкого взросления и выхода из позиции жертвы. Но правильным ли был ее финальный выбор - остается за кадром. По атмосфере "Маски" напоминают мне ранние работы Йоргоса Лантимоса. Например, в "Убийстве священного оленя" персонажи загнаны в одно помещение, замкнутое пространство, и создается ощущение, что в мире есть только они», — рассказывает Мария Михалкова-Кончаловская.
«Михаил – паук. Это была первая мысль, возникшая у меня после прочтения сценария. Он сплел большую сеть, а Оля и все остальные в нее попали совершенно добровольно. По профессии Миша гейм-дизайнер и генеральный директор своей компании, он игрок в широком смысле слова. Мы все адвокаты своей роли. И я точно знаю, что Миша любит Олю и действительно хочет ее спасти. Зритель сам рассудит, насколько правильны его методы. У нас вообще очень неоднозначная история, и мне это очень нравится. Ее можно пересматривать, и каждый раз она будет раскрываться по-новому. На площадке мы с Машей и Екатериной прилагаем все усилия, чтобы сделать нашу связь героев глубже и интереснее. Потому что нужно играть любовь, когда вы только познакомились в жизни, а по сценарию уже много лет вместе. Мы направляем друг друга огромное количество энергии, чтобы на экране было ощущение, что мы пара», — добавляет Давид Колчин.
Производством проекта занимается компания «Мангос Фильм». Премьера состоится на ТВ-3 в новом телесезоне.
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