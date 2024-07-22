Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мария Михалкова-Кончаловская отправится на поиски пропавшей сестры в детективном триллере «Маски»

22 июля
2024 год

Новости кино >>
22 июля 2024
В Москве стартовали съемки детективного триллера «Маски» с Марией Михалковой-Кончаловской в главной роли. Режиссером четырехсерийного проекта ТВ-3 выступает Екатерина Двигубская, сообщает пресс-служба телеканала.

Мария Михалкова-Кончаловская отправится на поиски пропавшей сестры в детективном триллере «Маски»
фото: пресс-служба ТВ-3

По сюжету семь лет назад у Ольги исчезла старшая сестра Вика. Последней девушку видели ее друзья, с которыми они вместе отдыхали в загородном пансионате. Среди них был и Михаил, теперь он муж Ольги и считает долгом тщательно оберегать ее от травмирующих воспоминаний о сестре. Но внезапно всем участникам той роковой встречи приходит приглашение вновь собраться за городом. Теперь им не удастся спрятаться от прошлого и скрыть правду – под подозрением каждый.

«Я стараюсь всегда играть то, что чувствовала бы на месте героини, добавляя к моей личности ее особенности. Ольга – во многом продукт воспитания ее мужа. Михаил взял над не опекунство, позаботился, чтобы ее не забрали в детский дом, когда пропала сестра. Внешне Оля выглядит как элегантная молодая девушка, но внутри возникает максимальный диссонанс с этим образом – она маленькая девочка, облаченная в видение ее взрослого мужа. Когда мы обсуждали образ героини, я сказала: "Постойте, надо добавить что-то нервное!". Потому что она находятся в созависимых отношениях. Для моей героини это история очень жесткого, резкого взросления и выхода из позиции жертвы. Но правильным ли был ее финальный выбор - остается за кадром. По атмосфере "Маски" напоминают мне ранние работы Йоргоса Лантимоса. Например, в "Убийстве священного оленя" персонажи загнаны в одно помещение, замкнутое пространство, и создается ощущение, что в мире есть только они», — рассказывает Мария Михалкова-Кончаловская.

Образ пропавшей Вики воплотит Софья Володчинская, а ее друзей сыграют Юлия Джулай, Артем Цуканов, Александр Федоров и Евгения Ивашова. Роль мужа Михаила досталась Давиду Колчину.

Мария Михалкова-Кончаловская отправится на поиски пропавшей сестры в детективном триллере «Маски»
фото: пресс-служба ТВ-3

«Михаил – паук. Это была первая мысль, возникшая у меня после прочтения сценария. Он сплел большую сеть, а Оля и все остальные в нее попали совершенно добровольно. По профессии Миша гейм-дизайнер и генеральный директор своей компании, он игрок в широком смысле слова. Мы все адвокаты своей роли. И я точно знаю, что Миша любит Олю и действительно хочет ее спасти. Зритель сам рассудит, насколько правильны его методы. У нас вообще очень неоднозначная история, и мне это очень нравится. Ее можно пересматривать, и каждый раз она будет раскрываться по-новому. На площадке мы с Машей и Екатериной прилагаем все усилия, чтобы сделать нашу связь героев глубже и интереснее. Потому что нужно играть любовь, когда вы только познакомились в жизни, а по сценарию уже много лет вместе. Мы направляем друг друга огромное количество энергии, чтобы на экране было ощущение, что мы пара», — добавляет Давид Колчин.

Производством проекта занимается компания «Мангос Фильм». Премьера состоится на ТВ-3 в новом телесезоне.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Андрей Фролов возьмется за расследование загадочных дел в сериале «Сигма»
Брачное агентство и экстрасенсы: Данила Якушев и Денис Васильев ловят опасных преступников в новых детективных сериалах
Юлия Волкова и Виктор Логинов снимаются в психологической драме «Вера»
Петр Рыков сразится с контрабандистами в сериале «Кордон»
Олеся Фаттахова получает способность видеть ложь в мистическом детективе «Лиса»
Поиск по меткам
ТВ-3
персоны
Софья ВолодчинскаяЕкатерина ДвигубскаяЮлия ДжулайЕвгения ИвашоваДавид КолчинЙоргос ЛантимосМария Михалкова-Кончаловская (II)Александр Федоров (X)Артём Цуканов
фильмы
МаскиУбийство священного оленя

фотографии >>
Мария Михалкова-Кончаловская отправится на поиски пропавшей сестры в детективном триллере «Маски» фотографии
Мария Михалкова-Кончаловская отправится на поиски пропавшей сестры в детективном триллере «Маски» фотографии
Мария Михалкова-Кончаловская отправится на поиски пропавшей сестры в детективном триллере «Маски» фотографии
Мария Михалкова-Кончаловская отправится на поиски пропавшей сестры в детективном триллере «Маски» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Королёв
21 июля ушёл из жизни актёр Владимир Королёв.
Наталья Никитина
19 июля ушла из жизни театральный режиссёр Наталья Никитина.
Андрей Ксенюк
18 июля ушёл из жизни актёр Андрей Ксенюк.
Раиль Ханов
2 апреля погиб артист балета Раиль Ханов.

День рождения >>

Юлия Благая
Олег Газманов
Александра Каштанова
Александр Кузнецов (III)
Алексей Лонгин
Роман Мадянов
Василий Мищенко
Иван Охлобыстин
Ирина Розанова
Станислав Хитров
Селена Гомес
Джон Легуизамо
Мирей Матьё (Матье)
Франка Потенте
Дэвид Спейд
Теренс Стэмп
Луиза Флетчер
все родившиеся 22 июля >>

Афиша кино >>

Навсикая из долины ветров
научная фантастика, приключения, фэнтези
Япония, 1984
Обе две
лирическая комедия
Россия, 2024
В потоке трёх стихий
драма, приключения, спортивный фильм
Россия, 2023
Заклятье: Слуги сатаны
драма, мистика, фильм ужасов
Индонезия, Южная Корея, 2017
Побег из лабиринта времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2024
Мир в моей голове
комедия, мелодрама, экранизация
Южная Корея, 2024
Моя семья
драма, комедия, трагикомедия, экранизация
Германия, Франция, 2024
Собиратель душ
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Канада, США, 2024
Список подозреваемых
боевик, триллер
США, 2024
Схватка
боевик, драма, приключения
Индия, США, 2023
Таинственный лес
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, 2023
Хвостатый переполох
комедия, фильм о животных
Южная Корея, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен