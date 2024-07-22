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Карина Андоленко стала «Русской женой»

22 июля
2024 год

Новости кино >>
22 июля 2024
Премьера многосерийной остросюжетной драмы «Русская жена» с Кариной Андоленко и Юрием Чурсиным состоялась 22 июля на медиаплатформе «Смотрим». Режиссером проекта выступил Сергей Пикалов, уточняет пресс-служба видеосервиса.

Карина Андоленко стала «Русской женой»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Действие сериала происходит в 2015 году в одной из стран Ближнего Востока. Русская девушка Алина (Карина Андоленко) замужем за местным жителем Камилем (Иван Босильчич). Вместе они воспитывают сына Рустума (Кирилл Белобородов) и дочь Таню (Мария Абрамова). Алина также много времени проводит в магазине, дела в котором она ведет вместе с подругами – такими же русскими женами, перебравшимися на Восток за своими мужьями. В городе неспокойно: постоянно происходят теракты, людей похищают ради выкупа. Однажды муж и сын Алины бесследно исчезают. Разыскивая их, она обращается за помощью к российскому репортеру Евгению (Юрий Чурсин). Во имя любви к своей семье Алине придется пойти на отчаянные шаги, нарушая все принятые правила. Рискуя своей жизнью, героиня отправляется в лагерь боевиков, чтобы спасти близких из смертельной ловушки.

«Мне очень нравится Алина – более самоотверженную героиню я еще не играла. Рискнуть своей жизнью ради безопасности близких – отважный поступок, поэтому я ей восхищаюсь и сопереживаю. Ее сила – в любви к сыну и мужу. Это чувство — главное оружие Алины против всех тех испытаний, которые ей выпадают. Именно оно заставляет ее совершать невероятные поступки. На мой взгляд, наша картина – про семью и истинную любовь, которые помогают преодолеть все препятствия. Для меня – это история, в первую очередь, о материнской любви, способной спасти от чего угодно. Материнское сердце всегда выведет к ребенку, а эта героиня – ода матерям. Сколько на нее выпадает испытаний! Работая с этим персонажем и читая каждую сцену, я не могла не сочувствовать ей, потому что каждый раз задавалась вопросами: если бы я оказалась в этих обстоятельствах, если бы мне пришлось совершать ряд таких поступков, что было бы со мной и что происходит с ее психикой? Материнская любовь вершит чудеса», — говорит Кристина Андоленко.

В драме также сыграли Екатерина Копанова, Софья Володчинская, Кирилл Гребенщиков и другие. За производство проекта отвечали «Студия Лукфильм» и «Русский север».
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обсуждение >>
№ 1
Anna Mur   22.07.2024 - 18:29
Нет, картина не про семью и не про любовь. А про страдания. И лицемерие данной актрисы. Не нормально делить это с нормальным. Куда катиться мир, слов нет. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Карина Андоленко стала «Русской женой» фотографии
Карина Андоленко стала «Русской женой» фотографии
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