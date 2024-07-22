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Шэрон Стоун сыграет злодейку в сиквеле «Никто»

22 июля
2024 год

Новости кино >>
22 июля 2024
Шэрон Стоун присоединится к Бобу Оденкерку в сиквеле «Никто». Подробностей о том, какая именно роль досталась актрисе, нет, но известно, что она станет главной злодейкой фильма, сообщает The Hollywood Reporter.

Шэрон Стоун сыграет злодейку в сиквеле «Никто»
фото: The Hollywood Handle

Режиссерское кресло займет Тимо Тьяджанто, известный по боевику «Ночь идет за нами». Премьера картины за рубежом запланирована на 15 августа 2025 года.

Первую часть «Никто» снимал Илья Найшуллер. Фильм стартовал в прокате в 2021 году, собрал 57,5 млн долларов при бюджете в 16 млн и получил положительные отзывы критиков. Главный герой картины — непримечательный и незаметный семьянин Хатч, который живет скучной жизнью обычного аудитора, пока однажды в его дом не вламываются грабители.
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НиктоНочь идёт за нами

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Шэрон Стоун сыграет злодейку в сиквеле «Никто» фотографии
Шэрон Стоун сыграет злодейку в сиквеле «Никто» фотографии
Шэрон Стоун сыграет злодейку в сиквеле «Никто» фотографии
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