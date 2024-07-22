Шэрон Стоун сыграет злодейку в сиквеле «Никто»

Шэрон Стоун присоединится к Бобу Оденкерку в сиквеле «Никто». Подробностей о том, какая именно роль досталась актрисе, нет, но известно, что она станет главной злодейкой фильма, сообщает The Hollywood Reporter.
Первую часть «Никто» снимал Илья Найшуллер. Фильм стартовал в прокате в 2021 году, собрал 57,5 млн долларов при бюджете в 16 млн и получил положительные отзывы критиков. Главный герой картины — непримечательный и незаметный семьянин Хатч, который живет скучной жизнью обычного аудитора, пока однажды в его дом не вламываются грабители.
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