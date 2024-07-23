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А, может быть, собака? Первый трейлер невероятного «Грибного щенка»

23 июля
2024 год

Новости кино >>
23 июля 2024
Студия C-StationКомнатный поход», «Академия Драгонар») поделилась первым трейлером аниме «Грибной щенок». Премьера трогательной комедии о загадочном существе из семейства псовых, основанная на манге Кимамы Аобоси, ожидается в октябре этого года.


Хотару Юями, автор иллюстрированных детских книг в жанре хоррор, потерял лучшего друга — любимую собаку Ханако. От горя он не может сосредоточиться на работе и практически перестает общаться с людьми. Однако затяжная депрессия начинает отступать, когда странный розовый гриб, растущий во внутреннем дворике, превращается в такого же необычного бело-розового песеля. Грибоухое создание обожает такояки, понимает человеческую речь и пытается вывести хозяина из уныния довольно радикальными способами. С помощью щенка, редактора и миколога из научно-исследовательского института Хотару постепенно возвращается к жизни.

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За режиссуру реабилитационной повседневности взялся не понаслышке знакомый с иясикеем Кагэтоси АсаноЛагерь на свежем воздухе»), сценарий написал Дзин ТанакаВан-Пис», «Звездное дитя»), дизайн персонажей придумал Дайсукэ ЭндоОхотник за душами», ключевая анимация «Код Гиас: Восставший Лелуш»), а музыку сочинил Акиюки ТатэямаЕжемесячник бредовой науки», «Юный лорд — мастер побега»).

А, может быть, собака? Первый трейлер невероятного «Грибного щенка»

Голосом Хотару стал Юто Уэмура (Торфинн из «Саги о Винланде»), а грибного щенка — Дайки Кобаяси (Ясунари Сэмба из «Мабороси»). Сэйю нестандартного питомца поделился впечатлениями: «Эта собака — необычная и озорная, а её непредсказуемая манера утешать людей потрясает. Я уверен, вы будете тронуты! В произведении много психологических тонкостей, и я открыл для себя много нового в образе грибного щенка. Каждая сессия в студии звукозаписи была испытанием, но, полагаю, я приобрел ценный опыт, который поможет мне совершенствоваться в профессии сэйю».

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А, может быть, собака? Первый трейлер невероятного «Грибного щенка» фотографии
А, может быть, собака? Первый трейлер невероятного «Грибного щенка» фотографии
А, может быть, собака? Первый трейлер невероятного «Грибного щенка» фотографии
А, может быть, собака? Первый трейлер невероятного «Грибного щенка» фотографии
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