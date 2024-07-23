А, может быть, собака? Первый трейлер невероятного «Грибного щенка»

Студия C-Station
(«Комнатный поход
», «Академия Драгонар
») поделилась первым трейлером аниме «Грибной щенок
». Премьера трогательной комедии о загадочном существе из семейства псовых, основанная на манге Кимамы Аобоси
, ожидается в октябре этого года.
Хотару Юями, автор иллюстрированных детских книг в жанре хоррор, потерял лучшего друга — любимую собаку Ханако. От горя он не может сосредоточиться на работе и практически перестает общаться с людьми. Однако затяжная депрессия начинает отступать, когда странный розовый гриб, растущий во внутреннем дворике, превращается в такого же необычного бело-розового песеля. Грибоухое создание обожает такояки, понимает человеческую речь и пытается вывести хозяина из уныния довольно радикальными способами. С помощью щенка, редактора и миколога из научно-исследовательского института Хотару постепенно возвращается к жизни.
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Будни офисной планктоши и неординарный «Кот, мастер на все лапки»
За режиссуру реабилитационной повседневности
взялся не понаслышке знакомый с иясикеем Кагэтоси Асано
(«Лагерь на свежем воздухе
»), сценарий написал Дзин Танака
(«Ван-Пис
», «Звездное дитя
»), дизайн персонажей придумал Дайсукэ Эндо
(«Охотник за душами
», ключевая анимация «Код Гиас: Восставший Лелуш
»), а музыку сочинил Акиюки Татэяма
(«Ежемесячник бредовой науки
», «Юный лорд — мастер побега
»).
Голосом Хотару стал Юто Уэмура
(Торфинн
из «Саги о Винланде
»), а грибного щенка — Дайки Кобаяси
(Ясунари Сэмба
из «Мабороси
»). Сэйю нестандартного питомца поделился впечатлениями: «Эта собака — необычная и озорная, а её непредсказуемая манера утешать людей потрясает. Я уверен, вы будете тронуты! В произведении много психологических тонкостей, и я открыл для себя много нового в образе грибного щенка. Каждая сессия в студии звукозаписи была испытанием, но, полагаю, я приобрел ценный опыт, который поможет мне совершенствоваться в профессии сэйю
».
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