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Фильм «Ученик» о Дональде Трампе выйдет в российский прокат в разгар предвыборной гонки в США

23 июля
2024 год

Новости кино >>
23 июля 2024

Фильм «Ученик» о пути Дональда Трампа к власти выйдет в российский прокат 24 октября, в разгар предвыборной гонки в США. Права на картину Али Аббаси прибрела Arna Media, дистрибьютором выступит компания «Атмосфера Кино», уточняет пресс-служба проекта.

Фильм «Ученик» о Дональде Трампе выйдет в российский прокат в разгар предвыборной гонки в США
фото: кадр из фильма «Ученик»

«Ученик» — это погружение в гламурный мир Нью-Йорка, где криминал, деньги и власть сплелись так тесно, что любое неверное решение может отправить начинающего бизнесмена Дональда Трампа в тюрьму, либо на дно Гудзона. Здесь, на Манхэттене, он знакомится со своим главным наставником адвокатом Роем Коном. Впрочем, адвокат он лишь формально. Шантаж, подкуп, клевета, насилие — нет таких граней, которых он не готов преступить ради успеха. И Трамп внимает его советам обоими ушами. Он мечтает сам стать хищником и «взять за яйца» (цитата героя фильма) целую страну.

«Нам нравится работать с интересным и неоднозначным кино. Буквально несколько месяцев назад мы успешно выпустили в российский прокат "Падение империи", которого на этапе продажи многие прокатчики боялись. "Ученик" — это, прежде всего, большое кино. Кино про человека, умеющего делать шоу. Будь то разногласия с женой или выстрел снайпера, который буквально секунду назад едва не разнес ему голову. А хорошее шоу — это именно то, что делает из отличного кино событие», — комментирует предстоящий релиз президент компании Arna Media Надежда Мотина.

Роль Трампа исполнил Себастиан Стэн, сыгравший Зимнего солдата в блокбастерах от студии Marvel. Его наставника Роя Кона — Джереми Стронг («Наследники»). А роль первой жены досталась Марии Бакаловой, номинированной на премию «Оскар» за роль в «Борат 2».
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