Кинофестиваль «Окно в Европу» представил конкурсную программу и жюри

Кинофестиваль российского кино «Окно в Европу», который пройдет в Выборге с 9 по 15 августа, представил конкурсную программу и жюри. В этом году оценивать конкурс игрового кино будут продюсеры Екатерина Филиппова
, Мария Ушакова
, драматург Илья Тилькин
, актрисы Марина Александрова
и Дарья Коныжева
. Председателем жюри стал режиссер Владимир Котт
, сообщает пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба фестиваля
В конкурсе игрового кино будут представлены фильмы «Ласточка
» Малики Мухамеджан
, «Легенда вечных снегов
» Алексея Романова
, «За нашим домом сад
» Антона Нефедова, «Ровесник
» Федора Кудрявцева, «Особенности национальной больницы
» Станислава Светлова
, «Моя девочка
» Сергея Потапова
, «Филателия
» Натальи Назаровой
, «Наступит лето
» Кирилла Султанова
, «Затерянные в городе
» Романа Каримова
, «Поводок
» Юлии Колесник
и «Правила Филиппа
» Романа Косова.
В состав жюри конкурса неигрового кино вошли режиссер Илья Желтяков
, продюсер
Кирилл Ашумов
, председателем стал Алексей Федорченко
. Им предстоит оценивать ленты «Свой среди детей
» Олеси Епишиной
, «Бюро
» Пабло Рохаса, «Курская магнитная аномалия
» Антона Моисеенко, «Здесь выживут только сарлыки
» Светланы Стасенко
, «Маленький факт
» Полины Прибытковой и Максима Пежемского
, «Народный герой
» Владимира Головнева
, «Сталкер любимого города
» Виктора Тихомирова
, «Выбор
» Александра Калашникова и Михаила Тарковского, «Крест
» Сергея Дебижева
, «Скворечник
» Екатерины Зиновьевой
, «Хранитель форта Красная горка
» Елизаветы Берновой и «Гнездо из бумаги
» Сергея Кальварского
.
В анимационном конкурсе будут представлены 30 работ, список которых доступен на сайте смотра
. Жюри анимационного конкурса составили кинокритик Нина Спутницкая и композитор Марина Ланда
, а председателем заявлена режиссер Светлана Филиппова
. В секции «Выборгский счет» покажут «Лгунью
» Юлий Трофимовой
, «Последнюю цену
» Наура Гармелиа
и «Бери да помни
» Байбулата Батуллина
. В категории «Сериальная пауза» представят «Столыпина
», «Киборга
» и «Эль Русо
». Также в этом году в программу вошли внеконкурсные секции «Осенние премьеры», «Год семьи», «Булгаков. Избранное», «Кино о кино».
Фильмом открытия станет картина «Подростки. Первая любовь
» Святослава Подгаевского
, а закроет смотр лента «Пираты галактики Барракуда
» Антона Борматова
. Символом этого года решили сделать кадр с Инной Чуриковой
из фильма «Начало
», обманчиво простого кино о кино, где она продемонстрировала свой безграничный диапазон.
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