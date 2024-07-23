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Кинофестиваль «Окно в Европу» представил конкурсную программу и жюри

23 июля
2024 год

Новости кино >>
23 июля 2024
Кинофестиваль российского кино «Окно в Европу», который пройдет в Выборге с 9 по 15 августа, представил конкурсную программу и жюри. В этом году оценивать конкурс игрового кино будут продюсеры Екатерина Филиппова, Мария Ушакова, драматург Илья Тилькин, актрисы Марина Александрова и Дарья Коныжева. Председателем жюри стал режиссер Владимир Котт, сообщает пресс-служба смотра.

Кинофестиваль «Окно в Европу» представил конкурсную программу и жюри
фото: пресс-служба фестиваля

В конкурсе игрового кино будут представлены фильмы «Ласточка» Малики Мухамеджан, «Легенда вечных снегов» Алексея Романова, «За нашим домом сад» Антона Нефедова, «Ровесник» Федора Кудрявцева, «Особенности национальной больницы» Станислава Светлова, «Моя девочка» Сергея Потапова, «Филателия» Натальи Назаровой, «Наступит лето» Кирилла Султанова, «Затерянные в городе» Романа Каримова, «Поводок» Юлии Колесник и «Правила Филиппа» Романа Косова.

В состав жюри конкурса неигрового кино вошли режиссер Илья Желтяков, продюсер
Кирилл Ашумов, председателем стал Алексей Федорченко. Им предстоит оценивать ленты «Свой среди детей» Олеси Епишиной, «Бюро» Пабло Рохаса, «Курская магнитная аномалия» Антона Моисеенко, «Здесь выживут только сарлыки» Светланы Стасенко, «Маленький факт» Полины Прибытковой и Максима Пежемского, «Народный герой» Владимира Головнева, «Сталкер любимого города» Виктора Тихомирова, «Выбор» Александра Калашникова и Михаила Тарковского, «Крест» Сергея Дебижева, «Скворечник» Екатерины Зиновьевой, «Хранитель форта Красная горка» Елизаветы Берновой и «Гнездо из бумаги» Сергея Кальварского.

В анимационном конкурсе будут представлены 30 работ, список которых доступен на сайте смотра. Жюри анимационного конкурса составили кинокритик Нина Спутницкая и композитор Марина Ланда, а председателем заявлена режиссер Светлана Филиппова. В секции «Выборгский счет» покажут «Лгунью» Юлий Трофимовой, «Последнюю цену» Наура Гармелиа и «Бери да помни» Байбулата Батуллина. В категории «Сериальная пауза» представят «Столыпина», «Киборга» и «Эль Русо». Также в этом году в программу вошли внеконкурсные секции «Осенние премьеры», «Год семьи», «Булгаков. Избранное», «Кино о кино».

Фильмом открытия станет картина «Подростки. Первая любовь» Святослава Подгаевского, а закроет смотр лента «Пираты галактики Барракуда» Антона Борматова. Символом этого года решили сделать кадр с Инной Чуриковой из фильма «Начало», обманчиво простого кино о кино, где она продемонстрировала свой безграничный диапазон.
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№ 2
Milana Pertnul (Томск)   23.07.2024 - 17:44
Жюри, правда предвзятые. Показывала уже ранее их практика. Жестоко оценивают результаты. Многие участники ранее не брались бороться по сей день. Удачи участникам. читать далее>>
№ 1
Киноман1985   23.07.2024 - 17:40
по программе ничего не понятно, фильмы все как один. а вот жюри хорошее. таким людям как Котт и нужно возглавлять. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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фильмы
Бери да помниКиборгЛгуньяНаступит летоНачалоОсобенности национальной больницыПираты Галактики БарракудаПодростки. Первая любовьПоследняя ценаСтолыпинЭль Русо

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