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Фильм «Тихая жизнь» с Чулпан Хаматовой и Григорием Добрыгиным покажут на Венецианском кинофестивале

23 июля
2024 год

Новости кино >>
23 июля 2024
Стала известна программа Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 28 августа по 7 сентября. В основной конкурс вошли новые работы Педро Альмодовара, Тодда Филлипса, Пабло Ларраина и других режиссеров, а откроет смотр «Битлджус Битлджус» Тима Бертона.

Фильм «Тихая жизнь» с Чулпан Хаматовой и Григорием Добрыгиным покажут на Венецианском кинофестивале
фото: labiennale.org

Всего в основном конкурсе будет представлен 21 фильм, среди которых «Джокер: Безумие на двоих» Тодда Филлипса, «Комната по соседству» Педро Альмодовара, «Квир» Луки Гуаданьино, «Мария» Пабло Ларраина, «Плохая девочка» Халины Рейн, «Безмолвное братство» Джастина Курзеля, «Бруталист» Брэди Корбета. Кроме того, в программу вошли картины «Поле боя» Джанни Амелио, «И дети после них» Людовика и Зорана Букерма, «Спокойный сын» Дельфины и Мюриэль Кулен, «Горная невеста» Мауры Дельперо, «Сицилийские письма» Фабио Грассадонии и Антонио Пьяццы, «Любовь» Дага Йохана Хеугеруда, «Апрель» Деи Кулумбегашвили, «Три подруги» Эмманюэля Муре, «Убейте жокея» Луиса Ортеги, «Я все еще здесь» Уолтера Саллеса, «Дива будущего» Джулии Луизы Штайгервальт, «Жатва» Афины Рахель Цангари, «Молодость (Возвращение домой)» Ван Биня и «Глаза незнакомца» Криса Ео.

В секции «Горизонты» покажут картину «Тихая жизнь» греческого режиссера Александроса Авранаса с Чулпан Хаматовой и Григорием Добрыгиным. Фильм рассказывает о семье из России, которая переезжает в Швецию, но власти отказывают им в убежище. В документальной секции внеконкурсной программы российско-канадская документалистка Анастасия Трофимова представит картину «Русские на войне».

Вне конкурса также покажут «Сломанную ярость» Такеши Китано, «Облако» Киеси Куросавы, «Финал» Клода Лелуша, «Волки» Джона Уоттса с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни. Кроме того, на фестивале представят сразу четыре сериала, включая мини-сериал Альфонса Куарона «Все совпадения случайны», главную роль в котором исполнила Кейт Бланшетт.

Председателем жюри кинофестиваля станет актриса Изабель Юппер. К ней присоединяются режиссеры Джеймс Грэй, Эндрю Хэй, Агнешка Холланд, Джузеппе Торнаторе, Клебер Мендонса Филью, Абдеррахман Сиссако, Юлия фон Хайнц и актриса Чжан Цзыи.
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