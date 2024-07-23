Фильм «Тихая жизнь» с Чулпан Хаматовой и Григорием Добрыгиным покажут на Венецианском кинофестивале

Стала известна программа Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 28 августа по 7 сентября. В основной конкурс вошли новые работы
Педро Альмодовара
,
Тодда Филлипса
,
Пабло Ларраина
и других режиссеров, а откроет смотр «
Битлджус Битлджус
»
Тима Бертона
.
фото: labiennale.org
Всего в основном конкурсе будет представлен 21 фильм, среди которых «
Джокер: Безумие на двоих
» Тодда Филлипса, «
Комната по соседству
»
Педро Альмодовара
, «
Квир
»
Луки Гуаданьино
, «
Мария
» Пабло Ларраина, «
Плохая девочка
»
Халины Рейн
, «
Безмолвное братство
»
Джастина Курзеля
, «
Бруталист
»
Брэди Корбета
. Кроме того, в программу вошли картины «
Поле боя
»
Джанни Амелио
, «
И дети после них
» Людовика и Зорана Букерма, «
Спокойный сын
» Дельфины и Мюриэль Кулен, «
Горная невеста
»
Мауры Дельперо
, «
Сицилийские письма
» Фабио Грассадонии и Антонио Пьяццы, «
Любовь
» Дага Йохана Хеугеруда, «
Апрель
»
Деи Кулумбегашвили
, «
Три подруги
» Эмманюэля Муре, «
Убейте жокея
»
Луиса Ортеги
, «
Я все еще здесь
»
Уолтера Саллеса
, «
Дива будущего
» Джулии Луизы Штайгервальт, «
Жатва
»
Афины Рахель Цангари
, «
Молодость (Возвращение домой)
»
Ван Биня
и «
Глаза незнакомца
» Криса Ео.
В секции «Горизонты» покажут картину «
Тихая жизнь
» греческого режиссера Александроса Авранаса с
Чулпан Хаматовой
и
Григорием Добрыгиным
. Фильм рассказывает о семье из России, которая переезжает в Швецию, но власти отказывают им в убежище. В документальной секции внеконкурсной программы российско-канадская документалистка Анастасия Трофимова представит картину «
Русские на войне»
.
Вне конкурса также покажут «
Сломанную ярость
»
Такеши Китано
, «
Облако
»
Киеси Куросавы
, «
Финал
»
Клода Лелуша
, «
Волки
»
Джона Уоттса
с
Брэдом Питтом
и
Джорджем Клуни
. Кроме того, на фестивале представят сразу четыре сериала, включая мини-сериал
Альфонса Куарона
«Все совпадения случайны», главную роль в котором исполнила
Кейт Бланшетт
.
Председателем жюри кинофестиваля станет актриса
Изабель Юппер
. К ней присоединяются режиссеры
Джеймс Грэй
,
Эндрю Хэй
,
Агнешка Холланд
,
Джузеппе Торнаторе
,
Клебер Мендонса Филью
,
Абдеррахман Сиссако
,
Юлия фон Хайнц
и актриса
Чжан Цзыи
.
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