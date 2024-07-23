Иван Добронравов дебютирует в режиссуре с одиссеей по России 90-х

Стартовали съемки режиссерского дебюта Ивана Добронравова «Никто не знает про Маньпупунёр». Над проектом работают Okko и продюсерская компания DOitBRO при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Мань-Пупу-нёр на языке манси — «малая гора идолов». Плато Маньпупунёр – одно из самых мистических и труднодоступных мест России. Здесь время словно остановилось, а природа создала среди диких красот уральской природы семь величественных каменных столбов, которые возвышаются на десятки метров. По легенде, именно здесь сбываются самые заветные желания – нужно лишь загадать их, стоя между этими величественными исполинами.
Главный герой сериала, начинающий режиссер Никита, узнает о смертельном диагнозе. Жить ему осталось совсем немного, поэтому он приглашает трех своих друзей-одноклассников совершить непростое путешествие, задуманное десять лет назад. Это приключение должно было стать ностальгическим возвращением в беззаботные школьные годы, но обернулось серьезным испытанием, в котором героям предстоит встретиться лицом к лицу с суровой природой Урала, местным кровожадным браконьером, племенем манси и зловещим стариком, из-за которого без вести пропадают люди. Путь героев – это одиссея по России 90-х, где отчаянные люди живут в суровых и непредсказуемых обстоятельствах, а на экзистенциальные вопросы находятся парадоксальные ответы. Несмотря на все сложности этой невероятной истории, наши герои обретут стойкое ощущение надежды на светлое будущее.
«Если ты разочаровался в жизни, никогда не поздно все изменить. Просто нужно отправиться в путь и посмотреть, куда тебя выведет эта дорога. Дорога к чудесам порой бывает очень сложной. Но оно того стоит, надо только сделать шаг. Об этом наша история», — говорит Иван Добронравов.
«В первую очередь проект привлек своим сценарием и сюжетной линией. История дружбы в условиях большого похода в эпоху 90-х годов — это невероятно интересно. Есть возможность полностью погрузиться и пройти весь этот путь в такой уютной компании единомышленников во главе с режиссером Ваней Добронравовым, у которого очень ярко горят глаза от желания создать достойное кино. Ему удалось собрать отличную команду, где каждый погружен в процесс и делает свою работу профессионально. Чего я ожидаю от съемок? Да всё что угодно. Съемочная площадка — это живой организм, с которым постоянно что-то происходит. Мы готовы ко всему и всегда надеемся только на лучшее, будем делать всё, чтобы процесс приносил только удовольствие. Я предвкушаю огромное количество интересных приключений, красивых мест и шикарных кадров!», — признается Александр Метелкин.
Съемки сериала начались на самом плато Маньпупунёр, которое находится в Печоро-Илычском заповеднике. Здесь действует особый режим охраны территории и нахождение посетителей возможно только на специальных тропинках, чтобы сохранить редкий белый мох, который растет вокруг. Съемочный процесс был организован таким образом, чтобы соблюсти правила посещения плато. Также съемки будут проходить в Перми, Горнозаводске, Губахе и в других живописных локациях Урала. Премьера сериала состоится в Okko в 2025 году.
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