Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Иван Добронравов дебютирует в режиссуре с одиссеей по России 90-х

23 июля
2024 год

Новости кино >>
23 июля 2024
Стартовали съемки режиссерского дебюта Ивана Добронравова «Никто не знает про Маньпупунёр». Над проектом работают Okko и продюсерская компания DOitBRO при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Иван Добронравов дебютирует в режиссуре с одиссеей по России 90-х
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Мань-Пупу-нёр на языке манси — «малая гора идолов». Плато Маньпупунёр – одно из самых мистических и труднодоступных мест России. Здесь время словно остановилось, а природа создала среди диких красот уральской природы семь величественных каменных столбов, которые возвышаются на десятки метров. По легенде, именно здесь сбываются самые заветные желания – нужно лишь загадать их, стоя между этими величественными исполинами.

Главный герой сериала, начинающий режиссер Никита, узнает о смертельном диагнозе. Жить ему осталось совсем немного, поэтому он приглашает трех своих друзей-одноклассников совершить непростое путешествие, задуманное десять лет назад. Это приключение должно было стать ностальгическим возвращением в беззаботные школьные годы, но обернулось серьезным испытанием, в котором героям предстоит встретиться лицом к лицу с суровой природой Урала, местным кровожадным браконьером, племенем манси и зловещим стариком, из-за которого без вести пропадают люди. Путь героев – это одиссея по России 90-х, где отчаянные люди живут в суровых и непредсказуемых обстоятельствах, а на экзистенциальные вопросы находятся парадоксальные ответы. Несмотря на все сложности этой невероятной истории, наши герои обретут стойкое ощущение надежды на светлое будущее.

«Если ты разочаровался в жизни, никогда не поздно все изменить. Просто нужно отправиться в путь и посмотреть, куда тебя выведет эта дорога. Дорога к чудесам порой бывает очень сложной. Но оно того стоит, надо только сделать шаг. Об этом наша история», — говорит Иван Добронравов.

Иван Добронравов дебютирует в режиссуре с одиссеей по России 90-х
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

В сериале играют Александр Метелкин, Иван Федотов, Антон Момот и Татьяна Марахонич. Автором идеи выступил Антон Алексашин, совершивший восхождение на Маньпупунер и открывший его для всей команды.

«В первую очередь проект привлек своим сценарием и сюжетной линией. История дружбы в условиях большого похода в эпоху 90-х годов — это невероятно интересно. Есть возможность полностью погрузиться и пройти весь этот путь в такой уютной компании единомышленников во главе с режиссером Ваней Добронравовым, у которого очень ярко горят глаза от желания создать достойное кино. Ему удалось собрать отличную команду, где каждый погружен в процесс и делает свою работу профессионально. Чего я ожидаю от съемок? Да всё что угодно. Съемочная площадка — это живой организм, с которым постоянно что-то происходит. Мы готовы ко всему и всегда надеемся только на лучшее, будем делать всё, чтобы процесс приносил только удовольствие. Я предвкушаю огромное количество интересных приключений, красивых мест и шикарных кадров!», — признается Александр Метелкин.

Съемки сериала начались на самом плато Маньпупунёр, которое находится в Печоро-Илычском заповеднике. Здесь действует особый режим охраны территории и нахождение посетителей возможно только на специальных тропинках, чтобы сохранить редкий белый мох, который растет вокруг. Съемочный процесс был организован таким образом, чтобы соблюсти правила посещения плато. Также съемки будут проходить в Перми, Горнозаводске, Губахе и в других живописных локациях Урала. Премьера сериала состоится в Okko в 2025 году.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   23.07.2024 - 20:15
пусть попробует, может в режиссуре лучше получить, чем в кино. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
ОККО
персоны
Иван ДобронравовТатьяна МарахоничАлександр Метёлкин (II)Антон МомотИван Федотов
фильмы
Никто не знает про Маньпупунёр

фотографии >>
Иван Добронравов дебютирует в режиссуре с одиссеей по России 90-х фотографии
Иван Добронравов дебютирует в режиссуре с одиссеей по России 90-х фотографии
Иван Добронравов дебютирует в режиссуре с одиссеей по России 90-х фотографии
Иван Добронравов дебютирует в режиссуре с одиссеей по России 90-х фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Королёв
21 июля ушёл из жизни актёр Владимир Королёв.
Геннадий Тищенко
20 июля ушёл из жизни художник-мультипликатор Геннадий Тищенко.

День рождения >>

Никита Зверев
Дарья Иванова
Александр Кайдановский
Мария Луговая
Анастасия Меськова
Александр Олешко
Ирина Темичева
Евгений Ткачук
Тамара Яндиева
Гётц Георге
Дэниэл Рэдклифф
Пол Уэсли
Кэтрин Хан
Келвин Харрисон-мл.
Филип Сеймур Хоффман
Эмиль Яннингс
все родившиеся 23 июля >>

Афиша кино >>

Навсикая из долины ветров
научная фантастика, приключения, фэнтези
Япония, 1984
Обе две
лирическая комедия
Россия, 2024
В потоке трёх стихий
драма, приключения, спортивный фильм
Россия, 2023
Заклятье: Слуги сатаны
драма, мистика, фильм ужасов
Индонезия, Южная Корея, 2017
Побег из лабиринта времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2024
Мир в моей голове
комедия, мелодрама, экранизация
Южная Корея, 2024
Моя семья
драма, комедия, трагикомедия, экранизация
Германия, Франция, 2024
Собиратель душ
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Канада, США, 2024
Список подозреваемых
боевик, триллер
США, 2024
Схватка
боевик, драма, приключения
Индия, США, 2023
Таинственный лес
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, 2023
Хвостатый переполох
комедия, фильм о животных
Южная Корея, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен