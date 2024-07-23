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Дарья Белодед стала «Невестой поневоле»

23 июля
2024 год

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23 июля 2024
На «Dомашнем» завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Станислава Мареева «Невеста поневоле», главные роли в которой исполнили Дарья Белодед, Виктор Владимиров и Владимир Андриянов. Производством проекта занималась «Студия творческих инициатив "Открытие"», уточняет пресс-служба телеканала.

Дарья Белодед стала «Невестой поневоле»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Виктория Никитина работает горничной в провинциальном отеле и мечтает уехать из родного города в надежде скрыться от преследованийбывшего мужа-тирана. Чтобы заработать деньги на переезд в столицу, она соглашается на роль фиктивной «невесты» Кирилла Михайлова – сына владельца крупного местного комбината. Однако после «свадьбы» Виктории и Кирилла все складывается не так, как они планировали. Вместо денег и возможности начать новую жизнь Вика попадает в ловушку, из которой сложно выбраться.

«Одобряю ли я действия Виктории – да. Это решение было лучшим выходом в тот момент времени для нее. Актер всегда должен вставать на сторону своего героя, понимать и оправдывать. Какой бы поступок он ни совершил», — говорит Дарья Белодед.

В сериале также сыграли Вадим Масенко, Наталья Поддубная, Ольга Билинская и другие. Владимиру Андриянову досталась роль фиктивного мужа. «Мой герой – ранимый, сентиментальный, но ловко умеет это скрывать. Тяжело переживая потерю матери, всю жизнь пытается заполучить признание и любовь отца», — признается актер.

Продюсерами проекта выступают Марина Хрипунова, Ирина Босова, а также Юлия Щетинина, Марина Тернавская, Екатерина Мирошникова, Жан Просянов и Александр Просянов.
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