Дарья Белодед стала «Невестой поневоле»

По сюжету Виктория Никитина работает горничной в провинциальном отеле и мечтает уехать из родного города в надежде скрыться от преследованийбывшего мужа-тирана. Чтобы заработать деньги на переезд в столицу, она соглашается на роль фиктивной «невесты» Кирилла Михайлова – сына владельца крупного местного комбината. Однако после «свадьбы» Виктории и Кирилла все складывается не так, как они планировали. Вместо денег и возможности начать новую жизнь Вика попадает в ловушку, из которой сложно выбраться.
«Одобряю ли я действия Виктории – да. Это решение было лучшим выходом в тот момент времени для нее. Актер всегда должен вставать на сторону своего героя, понимать и оправдывать. Какой бы поступок он ни совершил», — говорит Дарья Белодед.
В сериале также сыграли Вадим Масенко, Наталья Поддубная, Ольга Билинская и другие. Владимиру Андриянову досталась роль фиктивного мужа. «Мой герой – ранимый, сентиментальный, но ловко умеет это скрывать. Тяжело переживая потерю матери, всю жизнь пытается заполучить признание и любовь отца», — признается актер.
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