Александр Носик вернулся к Мухтару

По словам Носика, его «герой Артем Колосов повзрослел, прошел путь длиной в 20 лет, набрался опыта: и положительного, и отрицательного. Он вырос в звании, у него уже другая должность, но его характер остался таким же, иначе бы он не был Артемом Колосовым. Что ждет его в новых сериях – это тайна, вы узнаете, если будете смотреть наш сериал. Смотрите внимательно и с удовольствием, а мы постараемся сделать все для того, чтобы это был замечательный, интересный, добрый, хороший проект».
События сериала разворачиваются в Москве. Ранним утром в одном из районов города случается страшный взрыв. Полицейский-кинолог Глеб Котов (Кривошеев) и его пес Мухтар по стечению обстоятельств оказываются первыми, кто может помочь попавшим под завал, и, рискуя жизнями, спасают двух человек. На следующий день после подвига Мухтар серьезно ошибается при задержании опасных преступников. Пытаясь доказать его невиновность, Котов вступает в конфликт с руководителем опергруппы, а пес бросается защищать хозяина и кусает полицейского.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«Мой герой – добрый и открытый человек с прекрасным чувством юмора, горой стоящий за своего друга Мухтара. По старинке записывает все в блокнот, много думает, иногда даже чрезмерно погружается в свои мысли во время общего брейнсторма. Он хороший полицейский, но молодой и пока не очень опытный, из-за этого оказывается не в самой выгодной ситуации. Однако он готов учиться и становиться лучше. Мухтар для него – не просто собака, а самый настоящий друг, товарищ и лучший терапевт, с которым он обсуждает как работу, так и свои личные дела и переживания», — рассказал Дмитрий Кривошеев.
В другом районе Москвы оперативник Виктория Строганова (Валерия Бурдужа), пытаясь спасти жизнь сослуживцу, случайно ранит его в ногу. Оказывается, что Вику хотели разыграть коллеги, а она приняла это за чистую монету. Теперь ей грозит увольнение. Бывалый оперативник Олег Фролов (Александр Ляпин) при задержании преступника также превышает полномочия: запугивает наркокурьера, который использовал в своей преступной схеме воспитанников детских домов. Трех недисциплинированных сотрудников – Котова, Строганову и Фролова – решают не увольнять, а «отдать на перевоспитание» полковнику Артему Колосову.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«Получив предложение принять участие в продолжении сериала, я был крайне удивлен. На мой взгляд, это очень рискованный, трудный и смелый шаг. Продюсеры, решившиеся на это, вызывают у меня чувство восхищения и уважения. "Мухтар. Он вернулся", конечно же, будет отличаться от всех предыдущих частей. Это абсолютно новая команда, плеяда молодых, талантливых и интересных артистов, юный Мухтар и, разумеется, реалии современного мира, которые поменялись спустя 20 лет. Этот сезон будет о сегодняшней жизни, о сегодняшних героях и антигероях. Сериал снимается с богатым техническим обеспечением, мне кажется, будет очень хорошая картинка, и проект получится качественным, интересным и современным. Давайте встречать его, нового Мухтара», – поделился Александр Носик.
Колосов должен отвечать за то, чтобы на новом месте работы провинившиеся оперативники не допустили новых ошибок, если он откажется – его проводят на пенсию. Полковник соглашается, но просит начальство расширить команду и выделить сотрудника, который бы отвечал за связь и техническое обеспечение. Так к новой опергруппе Колосова присоединяется юный и неопытный айтишник Раф (Даниил Буров). Теперь этим полицейским и их четырехлапому помощнику предстоит вместе раскрывать преступления и вступить в противостояние с главным врагом – влиятельным авторитетом Антикваром.
«Я сразу согласилась стать режиссером нового "Мухтара", и не только потому, что это, безусловно, легендарный сериал. Сценарий написан удивительно интересно, над проектом работает замечательная талантливая команда. Все нацелены на то, чтобы сделать максимально качественное кино. Мы стремимся к наивысшей планке, и я очень счастлива, что присоединилась к проекту! Это будет совершенно другой современный "Мухтар", в котором каждый найдет что-то для себя. Будет много юмора, экшена, масштабных расследований, а героям предстоит каждый день совершать подвиги, параллельно разбираясь с трудностями в личной жизни», — говорит режиссер Евгения Юстус.
Роль Мухтара досталась молодой восточно-европейской овчарке по кличке Фрам весом почти в 45 килограммов — это его первый телепроект. Команда сериала на старте съемок погрузилась в основы кинологии и выучила ряд приемов, чтобы общаться с Фрамом практически на одном языке.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«Я многие вещи узнаю на площадке и учусь у замечательной хозяйки Фрама (дрессировщик — Александра Степанова). Теперь у меня в арсенале есть огромное количество высоких звуков, которые надо издавать, чтобы во время крупных планов пес смотрел на меня. Фрам еще молодой, игривый и общительный. Мы стараемся его вне кадра особо не раззадоривать, все-таки надо сохранять рабочее настроение. Хотя очень хочется: глаза человеческие, нрав добрый, умеет исполнять кучу трюков, как такого хотя бы по боку чуть-чуть не похлопать. Или после сложной сцены невозможно им не восхититься и не похвалить. Мне на правах кинохозяина разрешено его гладить и чесать больше остальных. Но все равно надо это делать дозировано. Разыграется, попробуй потом успокой, а тут съемочная группа, цейтноты, жара. В общем, Мухтар прекрасен, работает в кадре живее всех нас, выходит на точки, голос дает минимум в четырех тембрах и во всех диапазонах громкости. Скоро, думаю, начнёт машину за меня водить и в звании обгонит. Мы у него органике учимся. Пока не догоняем», – рассказал Дмитрий Кривошеев.
В сериале также заняты Александр Тютин, Игорь Лагутин, Антон Юрьев, Анастасия Кравченя, Елизавета Пащенко, Мирон Проворов и другие актеры. Съемки проходят в Москве и Московской области. «Мы очень тщательно подходили к выбору локаций для съемки, чтобы все объекты обладали определенной атмосферой, были очень разнообразными и максимально соответствовали той истории, которую хочется рассказать. Зрители увидят и роскошные дома, и заброшки, и коллекторы, и подвалы, и дорогие фитнес-клубы. Также будет несколько довольно неожиданных мест, пока не буду раскрывать все секреты. Все это невероятно важно, чтобы правильно передать настроение всего сериала и отдельных сцен. Ведь от выбора локации зависит очень многое», – поделилась Евгения Юстус.
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