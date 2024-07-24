Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Валентин Анциферов и Ярослав Могильников устроят гонки на «Жиге» Сергея Шакурова

24 июля
2024 год

Новости кино >>
24 июля 2024
В Санкт-Петербурге проходят съемки скоростного экшена Наталии Ахметовой-Каленовой под рабочим названием «Жига» о дрифтерах и главной дрифтовой тачке молодежи XXI века. Кинопрокатная компания «Карропрокат» выпустит ленту на большие экраны весной 2025 года, уточняет пресс-служба фильма.

В центре сюжета – девятнадцатилетний Леша. Чтобы заработать денег, он должен в прямом эфире проиграть гонки на жигулях блогеру Шкурному. Но даже младший брат не знает, что по договору в финале Леша должен поджечь дедову «жигу». Проникнув в яркий мир дрифтеров и узнав историю своего деда-конструктора, Леша встает перед выбором: поддаться блогеру и уничтожить машину или отстоять честь своей семьи?

Валентин Анциферов и Ярослав Могильников устроят гонки на «Жиге» Сергея Шакурова
фото: пресс-служба фильма

Главные роли исполняют Валентин Анциферов и Ярослав Могильников. Также в основном актерском составе – Сергей Шакуров, Софья Аржаных, Андрей Соколов и Павел Чинарев. За визуальную составляющую отвечает знаменитый оператор Сергей Астахов, а сценарий написал Александр Архипов.

По словам режиссера и продюсера экшен-дрифта Наталии Ахметовой-Каленовой, «у каждого времени – свои герои. Сейчас одни из них – наши соотечественники, прежде всего, молодые ребята, увлеченные автоспортом. Я, как режиссер, давно обратила внимание на дрифт, как на интересный и массовый социальный феномен. Дрифт – это мостик между поколениями, ведь в движении люди самых разных возрастов, разного уровня дохода, образования. Потому что переделка старых добрых "Жигулей" в спорткар доступна практически всем. И для многих молодых людей именно этот автомобиль становится первым шагом на пути в автоспорт. Мне кажется очень кинематографичным образ вазовских моделей – "копеек", "троек", знакомый многим из нас еще с советского детства. И, конечно, для меня тема картины близка лично, потому что у моих тогда еще молодых родителей тоже были "жигули"! И самые светлые воспоминания моего детства были связаны с семейными поездками по нашей большой стране именно на этой машине».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Милости просим: детское и семейное кино, поддержанное государством
персоны
Валентин АнциферовСофья АржаныхАлександр Архипов (II)Сергей Астахов (II)Наталия Ахметова-КалёноваЯрослав МогильниковАндрей СоколовПавел ЧинарёвСергей Шакуров
фильмы
Жига

фотографии >>
Валентин Анциферов и Ярослав Могильников устроят гонки на «Жиге» Сергея Шакурова фотографии
Валентин Анциферов и Ярослав Могильников устроят гонки на «Жиге» Сергея Шакурова фотографии
Валентин Анциферов и Ярослав Могильников устроят гонки на «Жиге» Сергея Шакурова фотографии
Валентин Анциферов и Ярослав Могильников устроят гонки на «Жиге» Сергея Шакурова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Королёв
21 июля ушёл из жизни актёр Владимир Королёв.
Геннадий Тищенко
20 июля ушёл из жизни художник-мультипликатор Геннадий Тищенко.

День рождения >>

Анна Бегунова
Геннадий Гарбук
Николай Гриценко
Алексей Гришин
Игорь Ильинский
Ирина Мирошниченко
Анатолий Рудаков
Владимир Чуприков
Григорий Шпигель
Роуз Бирн
Лора Лейтон
Дженнифер Лопес
Элизабет Мосс
Анна Пакуин
Майкл Ричардс
Рик Фокс
все родившиеся 24 июля >>

Афиша кино >>

Навсикая из долины ветров
научная фантастика, приключения, фэнтези
Япония, 1984
Обе две
лирическая комедия
Россия, 2024
В потоке трёх стихий
драма, приключения, спортивный фильм
Россия, 2023
Заклятье: Слуги сатаны
драма, мистика, фильм ужасов
Индонезия, Южная Корея, 2017
Побег из лабиринта времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2024
Мир в моей голове
комедия, мелодрама, экранизация
Южная Корея, 2024
Моя семья
драма, комедия, трагикомедия, экранизация
Германия, Франция, 2024
Собиратель душ
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Канада, США, 2024
Список подозреваемых
боевик, триллер
США, 2024
Схватка
боевик, драма, приключения
Индия, США, 2023
Таинственный лес
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, 2023
Хвостатый переполох
комедия, фильм о животных
Южная Корея, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram