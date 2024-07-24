Валентин Анциферов и Ярослав Могильников устроят гонки на «Жиге» Сергея Шакурова

В Санкт-Петербурге проходят съемки скоростного экшена Наталии Ахметовой-Каленовой под рабочим названием «Жига» о дрифтерах и главной дрифтовой тачке молодежи XXI века. Кинопрокатная компания «Карропрокат» выпустит ленту на большие экраны весной 2025 года, уточняет пресс-служба фильма.
В центре сюжета – девятнадцатилетний Леша. Чтобы заработать денег, он должен в прямом эфире проиграть гонки на жигулях блогеру Шкурному. Но даже младший брат не знает, что по договору в финале Леша должен поджечь дедову «жигу». Проникнув в яркий мир дрифтеров и узнав историю своего деда-конструктора, Леша встает перед выбором: поддаться блогеру и уничтожить машину или отстоять честь своей семьи?
По словам режиссера и продюсера экшен-дрифта Наталии Ахметовой-Каленовой, «у каждого времени – свои герои. Сейчас одни из них – наши соотечественники, прежде всего, молодые ребята, увлеченные автоспортом. Я, как режиссер, давно обратила внимание на дрифт, как на интересный и массовый социальный феномен. Дрифт – это мостик между поколениями, ведь в движении люди самых разных возрастов, разного уровня дохода, образования. Потому что переделка старых добрых "Жигулей" в спорткар доступна практически всем. И для многих молодых людей именно этот автомобиль становится первым шагом на пути в автоспорт. Мне кажется очень кинематографичным образ вазовских моделей – "копеек", "троек", знакомый многим из нас еще с советского детства. И, конечно, для меня тема картины близка лично, потому что у моих тогда еще молодых родителей тоже были "жигули"! И самые светлые воспоминания моего детства были связаны с семейными поездками по нашей большой стране именно на этой машине».
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