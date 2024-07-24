Одна из московских улиц получит имя режиссера «Семнадцати мгновений весны» Татьяны Лиозновой

В Москве появится улица Татьяны Лиозновой
, которой 20 июля исполнилось бы 100 лет. Постановление о присвоении наименования подписал Сергей Собянин. Об этом сообщается на сайте
мэра столицы.
Имя народной артистки СССР и режиссера «Семнадцати мгновений весны
» дадут объекту улично-дорожной сети, который расположен в Краснопахорском районе в ТиНАО.
«Новая улица будет располагаться от Калужского шоссе до границ 105-го квартала по территории кинопарка "Москино" в Красной Пахре — крупнейшей площадки для проведения натурных съемок под открытым небом», —
говорится в сообщении на портале.
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