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Одна из московских улиц получит имя режиссера «Семнадцати мгновений весны» Татьяны Лиозновой

24 июля
2024 год

Новости кино >>
24 июля 2024
В Москве появится улица Татьяны Лиозновой, которой 20 июля исполнилось бы 100 лет. Постановление о присвоении наименования подписал Сергей Собянин. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Одна из московских улиц получит имя режиссера «Семнадцати мгновений весны» Татьяны Лиозновой
фото: absatz.media

Имя народной артистки СССР и режиссера «Семнадцати мгновений весны» дадут объекту улично-дорожной сети, который расположен в Краснопахорском районе в ТиНАО.

«Новая улица будет располагаться от Калужского шоссе до границ 105-го квартала по территории кинопарка "Москино" в Красной Пахре — крупнейшей площадки для проведения натурных съемок под открытым небом», — говорится в сообщении на портале.
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№ 1
Igor D.88   24.07.2024 - 14:37
Правильное решение. Странно, что только теперь к этому пришли. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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