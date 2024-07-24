Рыбацкую деревушку посещают инопланетяне в дублированном трейлере «Империи» Брюно Дюмона

Опубликован дублированный трейлер галактической комедии Брюно Дюмона
«Империя
», которая выйдет в российский прокат 1 августа при поддержке журнала «Мир Фантастики» и интернет-порталов Afisha.ru и Кино-Театр.Ру
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«Империя»
Мировая премьера фантастической пародии на «Звездные войны
» и «Однажды в… Голливуде
» состоялась на 74-ом Берлинском кинофестивале, где стала самой ожидаемой картиной основного конкурса и получила приз жюри. Режиссер и молодые звезды Анамария Вартоломеи
и Лина Кудри
лично представили «Империю» на киносмотре. В других ролях снялись Камилла Коттен
и Фабрис Лукини
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30 июля в первом зале московского киноцентра «Октябрь» в рамках проекта КАРО.Арт состоится
зрительская премьера «Империи». Показ пройдет на французском языке с русскими субтитрами.
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Курьезные войны: «Империя» Брюно Дюмона делит на Нули и Единицы
Картина представляет собой амбициозный проект особого жанра, сочетающий в себе элементы комедии и научной фантастики. По словам режиссера Брюно Дюмона, «эта "космическая опера" охватывает просторы Вселенной и глубины человеческого разума. Я исследую вечную борьбу противоположностей — во Вселенной и внутри нас самих. Как в двоичном коде есть только нули и единицы, так и в душе человека сражаются Добро и Зло, Свет и Тьма. Этот внутренний конфликт становится аллегорией галактического масштаба».
По сюжету сонная рыбацкая деревушка Одрессель, расположенная на французском берегу Ла-Манша, неожиданно становится ареной битвы инопланетных кланов Добра и Зла. Противоборствующие стороны не остановятся ни перед чем в стремлении завладеть новорожденным сыном местного рыбака Джонни – ребенком с задатками Нового Мессии или Антихриста. Космические посланцы похищают местных жителей, рубят головы, насылают космическую бурю и ведут приготовления к финальной битве.
Лине Кудри в фильме досталась роль юной девушки, покинувшей шумный мегаполис ради размеренной сельской жизни. Она часто проводит время среди дюн, где ее внимание привлекает загадочный Джонни. Между ними возникает необъяснимое притяжение, сущность которого кроется в их общем происхождении: оба принадлежат к расе захватчиков. Однако Лина находится на перекрестке. В ней воюют две стороны: человеческая и демоническая. Несмотря на давление со стороны Императора Зла, требующего полного перехода на темную сторону, девушка сопротивляется своему окончательному превращению.
Анамария Вартоломеи предстанет в качестве Джейн — принцессы Единой Империи, инопланетного королевства, стремящейся захватить Землю во имя добра. Она — воин, посланный спасти человечество от Империи и не допустить прихода к власти Вельзевула и его сына. Хотя она предана своей миссии, ее человеческая сторона очаровывает Джонни — ее врага. Несмотря на новые, неизведанные чувства, Джейн не сомневается в планах Империи и вступает в финальную битву.
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