Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц-младший попадут в перезапуск слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

24 июля
2024 год

Новости кино >>
24 июля 2024

Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц-младший в случае успешных переговоров могут вернуться к своим ролям в перезапуске популярного слэшера Джима Гиллеспи и Кевина Уильямсона «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», уверяет THR.


К будущей ленте присоединились Камила Мендес, Сара Пиджон, Джона Хауэр-Кинг, Мэдлин Клайн и Тайрик Уизерс. Режиссерское кресло займет Дженнифер Кайтин Робинсон, написавшая сценарий вместе с Сэмом Лански на основе первоначальной идеи Лиа Маккендрик. Среди продюсеров заявлен Нил Мориц, работавший над первоисточником. За дистрибуцию отвечает Sony Pictures, премьера намечена на 18 июля 2025-го.

Оригинал 1997 года украсили собой Дженнифер Лав Хьюитт, Фредди Принц-младший, Сара Мишель Геллар, Райан Филлипп, Джонни Галэки и Энн Хэч. По сюжету компания выпускников, решив покататься по горной дороге, случайно сбивает человека. Подумав, что он мёртв, приятели сбрасывают тело в воду и договариваются никогда не говорить о том, что произошло. Через год бывшие друзья вновь собираются вместе, и каждый из них получает записку с анонимным сообщением — кто-то знает, что они сделали прошлым летом. Позднее лента обзавелась двумя сиквелами, но они уже не пользовались таким же большим успехом, как первая часть.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   24.07.2024 - 18:44
вторая по счету девушка кто. не узнал, такая же известная актриса, как и все остальные. дело времени, когда и его доберутся. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Слэшер «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» вернётся к зрителям в виде сериала
персоны
Джонни ГалэкиСара Мишель ГелларЛиа МакКендрикКамила МендесНил МорицСара ПиджонФредди Принц-мл.Кевин УильямсонРайан ФиллиппДжона Хауэр-КингДженнифер Лав ХьюиттЭнн Хэч
фильмы
Я всегда знал, что вы сделали прошлым летомЯ всё еще знаю, что вы сделали прошлым летомЯ знаю, что вы сделали прошлым летомЯ знаю, что вы сделали прошлым летом

анонс

Скорбим

Лидия Аникеева
23 июля ушла из жизни актриса Лидия Аникеева.
Владимир Королёв
21 июля ушёл из жизни актёр Владимир Королёв.
Геннадий Тищенко
20 июля ушёл из жизни художник-мультипликатор Геннадий Тищенко.

День рождения >>

Анна Бегунова
Геннадий Гарбук
Николай Гриценко
Алексей Гришин
Игорь Ильинский
Ирина Мирошниченко
Анатолий Рудаков
Владимир Чуприков
Григорий Шпигель
Роуз Бирн
Лора Лейтон
Дженнифер Лопес
Элизабет Мосс
Анна Пакуин
Майкл Ричардс
Рик Фокс
все родившиеся 24 июля >>

Афиша кино >>

Навсикая из долины ветров
научная фантастика, приключения, фэнтези
Япония, 1984
Обе две
лирическая комедия
Россия, 2024
В потоке трёх стихий
драма, приключения, спортивный фильм
Россия, 2023
Заклятье: Слуги сатаны
драма, мистика, фильм ужасов
Индонезия, Южная Корея, 2017
Побег из лабиринта времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2024
Мир в моей голове
комедия, мелодрама, экранизация
Южная Корея, 2024
Моя семья
драма, комедия, трагикомедия, экранизация
Германия, Франция, 2024
Собиратель душ
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Канада, США, 2024
Список подозреваемых
боевик, триллер
США, 2024
Схватка
боевик, драма, приключения
Индия, США, 2023
Таинственный лес
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, 2023
Хвостатый переполох
комедия, фильм о животных
Южная Корея, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?