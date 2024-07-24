Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц-младший попадут в перезапуск слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Дженнифер Лав Хьюитт
и Фредди Принц-младший
в случае успешных переговоров могут вернуться к своим ролям в перезапуске популярного слэшера Джима Гиллеспи и Кевина Уильямсона
«Я знаю, что вы сделали прошлым летом
», уверяет THR
.
К будущей ленте присоединились Камила Мендес
, Сара Пиджон
, Джона Хауэр-Кинг
, Мэдлин Клайн и Тайрик Уизерс. Режиссерское кресло займет Дженнифер Кайтин Робинсон, написавшая сценарий вместе с Сэмом Лански на основе первоначальной идеи Лиа Маккендрик
. Среди продюсеров заявлен Нил Мориц
, работавший над первоисточником. За дистрибуцию отвечает Sony Pictures, премьера намечена на 18 июля 2025-го.
Оригинал 1997 года украсили собой Дженнифер Лав Хьюитт, Фредди Принц-младший, Сара Мишель Геллар
, Райан Филлипп
, Джонни Галэки
и Энн Хэч
. По сюжету компания выпускников, решив покататься по горной дороге, случайно сбивает человека. Подумав, что он мёртв, приятели сбрасывают тело в воду и договариваются никогда не говорить о том, что произошло. Через год бывшие друзья вновь собираются вместе, и каждый из них получает записку с анонимным сообщением — кто-то знает, что они сделали прошлым летом. Позднее лента обзавелась двумя сиквелами, но они уже не пользовались таким же большим успехом, как первая часть.
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