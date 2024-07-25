Кофе и суперагенты: сериал «Ликорис Рекойл» возвращается в мини-формате

что почитать?

Ольга Ломоносова и Кирилл Сафонов отправятся в «Отпуск по собственному желанию»

Иван Добронравов дебютирует в режиссуре с одиссеей по России 90-х

45 лет франшизе, которая в Японии популярнее «Годзиллы»

Мир кожи и меха: почему «Мобильный воин Гандам» — легендарное аниме

В ночь с 25 на 26 июля, 00:30, РЕН ТВ

«Женщина в черном-2. Ангелы смерти»: Да ну ее в болото

Обзор сериалов

Это всего лишь конец света: 10 аниме в постапокалиптических мирах

Для тех, кому мало Last of us и «Безумного Макса»