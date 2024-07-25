Кофе и суперагенты: сериал «Ликорис Рекойл» возвращается в мини-формате

Один из самых популярных
сериалов 2022 года «Ликорис Рекойл
», поразивший
гения Хидэо Кодзиму
, продолжится шестью короткометражками о суперагентессах Тисато
и Такине
, а также их друзьях. Анонс берегли для специальной программы Roriko Productions 2nd Anniversary Distribution
, посвященной второй годовщине аниме. Движущимися картинками, к сожалению, нас не порадовали, поэтому стряхнем пыль с архивного ролика и вспомним, как выглядят няшные школьницы с лицензией на убийство.
«Ликорис Рекойл». Трейлер с английскими субтитрами
Секретная организация национальной безопасности Прямой удар (Direct Attack, DA), предотвращающая преступления и террористические акты, состоит из двух групп агентов и шпионов — женской Ликорис (Lycoris) и мужской Лилибелс (Lillybells). Они маскируются под обычных японских старшеклассников, чтобы не привлекать внимания, но в действительности являются смертоносными убийцами. На специальной миссии против торговцев оружием оперативница Такина Иноуэ открывает огонь, чтобы спасти взятую в плен соратницу. Злодеи повержены, но операция провалена: контрабанда исчезла. За умышленное неисполнение приказа девушку переводят в одно из подразделений агентства — кафе «ЛикоРеко», где Такина знакомится с новой напарницей — легендарной Тисато Нисикиги.
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Обзор сериала «Ликорис Рекойл»
Оригинальный сериал, зародившийся в стенах студии A-1 Pictures
(«Мастера Меча Онлайн
», «Твоя апрельская ложь
»), стал режиссерским дебютом Синго Адати
(анимация и чардиз «Работы!!
»). Новый проект выйдет под его чутким руководством, однако у каждого ломтика жизни
будет отдельные постановщик и раскадровщик. Дизайнер персонажей и автор ранобэ-адаптации Имигимуру
(«Слишком много проигравших героинь
») также примет участие в работе над одной из новелл.
Напомним, что сотрудников токийского кафе под прикрытием озвучивали:
Тисато Нисикиги
— Тика Андзай
(Сидзуру Тикура
из «Куда едет поезд судного дня?
»).
Такина Иноуэ
— Сион Вакаяма
(Ай Миэ
из сериала «Моя возлюбленная забыла свои очки
»).
Мидзуки Накахара
— Ами Косимидзу
(Холо
из «Волчица и пряности: Торговец встречает мудрую волчицу
»).
Мика
— Косукэ Сакаки
(Биг Ди из «Ниндзя Камуи
»).
Куруми
— Мисаки Куно
(Ицуми
из «Мабороси
»).
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