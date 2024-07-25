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Кофе и суперагенты: сериал «Ликорис Рекойл» возвращается в мини-формате

25 июля
2024 год

Новости кино >>
25 июля 2024
Один из самых популярных сериалов 2022 года «Ликорис Рекойл», поразивший гения Хидэо Кодзиму, продолжится шестью короткометражками о суперагентессах Тисато и Такине, а также их друзьях. Анонс берегли для специальной программы Roriko Productions 2nd Anniversary Distribution, посвященной второй годовщине аниме. Движущимися картинками, к сожалению, нас не порадовали, поэтому стряхнем пыль с архивного ролика и вспомним, как выглядят няшные школьницы с лицензией на убийство.

«Ликорис Рекойл». Трейлер с английскими субтитрами

Секретная организация национальной безопасности Прямой удар (Direct Attack, DA), предотвращающая преступления и террористические акты, состоит из двух групп агентов и шпионов — женской Ликорис (Lycoris) и мужской Лилибелс (Lillybells). Они маскируются под обычных японских старшеклассников, чтобы не привлекать внимания, но в действительности являются смертоносными убийцами. На специальной миссии против торговцев оружием оперативница Такина Иноуэ открывает огонь, чтобы спасти взятую в плен соратницу. Злодеи повержены, но операция провалена: контрабанда исчезла. За умышленное неисполнение приказа девушку переводят в одно из подразделений агентства — кафе «ЛикоРеко», где Такина знакомится с новой напарницей — легендарной Тисато Нисикиги.

Читать Обзор сериала «Ликорис Рекойл»
Оригинальный сериал, зародившийся в стенах студии A-1 PicturesМастера Меча Онлайн», «Твоя апрельская ложь»), стал режиссерским дебютом Синго Адати (анимация и чардиз «Работы!!»). Новый проект выйдет под его чутким руководством, однако у каждого ломтика жизни будет отдельные постановщик и раскадровщик. Дизайнер персонажей и автор ранобэ-адаптации ИмигимуруСлишком много проигравших героинь») также примет участие в работе над одной из новелл.

Кофе и суперагенты: сериал «Ликорис Рекойл» возвращается в мини-формате

Напомним, что сотрудников токийского кафе под прикрытием озвучивали:

Тисато НисикигиТика Андзай (Сидзуру Тикура из «Куда едет поезд судного дня?»).
Такина ИноуэСион Вакаяма (Ай Миэ из сериала «Моя возлюбленная забыла свои очки»).
Мидзуки НакахараАми Косимидзу (Холо из «Волчица и пряности: Торговец встречает мудрую волчицу»).
МикаКосукэ Сакаки (Биг Ди из «Ниндзя Камуи»).
КурумиМисаки Куно (Ицуми из «Мабороси»).

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Кофе и суперагенты: сериал «Ликорис Рекойл» возвращается в мини-формате фотографии
Кофе и суперагенты: сериал «Ликорис Рекойл» возвращается в мини-формате фотографии
Кофе и суперагенты: сериал «Ликорис Рекойл» возвращается в мини-формате фотографии
Кофе и суперагенты: сериал «Ликорис Рекойл» возвращается в мини-формате фотографии
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