Константин Хабенский вернется к роли следователя в третьем сезоне «Метода»

Константин Хабенский вернется к роли следователя Родиона Меглина в третьем сезоне сериала «Метод». Об этом, как сообщает пресс-служба Кинопоиска, рассказал режиссер Юрий Быков в рамках паблик-тока на Плюс Даче в Пакгаузах в Нижнем Новгороде.
фото: Кинопоиск/фотограф Глеб Жижихин
«“Метод” — это страшная сказка. Это история, как мы с Хабенским говорили с самого начала, про грустного клоуна, который ищет других грустных клоунов. И я очень хочу снять “Метод 3” — в этом сезоне будут играть два больших, классных артиста, о которых пока мы не можем рассказать широкой аудитории. Но скоро вы все узнаете», — поделился Юрий Быков.
Съемки нового сезона триллера стартуют в августе. Сериал будут снимать в Москве, Санкт-Петербурге, Выборге и Ярославле. «Метод 3» выйдет в 2025 году в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Над продолжением сериала работает творческая команда, придумавшая и создавшая первый сезон: Юрий Быков и шоураннер Максим Полинский. За производство третьего сезона «Метода» отвечает Плюс Студия по формату Продюсерской компании «Среда».
Премьера сериала состоялась в 2015 году, второй сезон вышел в 2020-м. Главные герои триллера — Родион Меглин (Константин Хабенский), неординарный следователь высочайшего уровня, пользующийся особым методом поиска серийных убийц, и выпускница юрфака Есеня Стеклова (Паулина Андреева), которая становится его стажером, чтобы расследовать причины гибели собственной матери.
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