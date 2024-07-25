Фестиваль актуального российского кино «Маяк» открывает аккредитацию. Подать заявку можно на официальном сайте с 25 июля по 1 сентября, сообщает пресс-служба смотра. Аккредитованные гости смогут посещать кинопоказы основного конкурса и конкурса короткого метра, церемонии открытия и закрытия фестиваля.
фото: соцсети фонда «Кинопрайм»
К участию приглашаются представители профильных СМИ и кинематографисты, работающие в следующих областях: производство, дистрибуция, онлайн-дистрибуция, кастинг, фестивальное программирование, телевещание, финансирование, архивирование, продажи, маркетинг, кинопоказ, образование. Дополнительно будут рассмотрены заявки на аккредитацию, направленные индивидуальными заявителями: актерами, режиссерами, продюсерами, операторами, звукорежиссерами, композиторами, сценаристами и другими представителями кинопроизводства.
Второй фестиваль актуального российского кино «Маяк» пройдет в Геленджике с 5 по 10 октября. Председателем жюри основного конкурса стал Жора Крыжовников. Программным директором «Маяка» выступает Стас Тыркин. Организатором смотра является Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм». Продюсер кинофестиваля «Маяк» — исполнительный директор фонда Антон Малышев.
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