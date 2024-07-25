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«И как мы такое провернем?»: вышел финальный трейлер «Бордерлендс» с Кейт Бланшетт и Кевином Хартом

25 июля
2024 год

Новости кино >>
25 июля 2024
В сети появился локализованный финальный трейлер блокбастера «Бордерлендс», снятого по мотивам популярной серии видеоигр Borderlands с фанатской аудиторией более 50 миллионов человек. В российский прокат картину выпустит компания Global Film 8 августа.



За режиссуру и сценарий картины отвечал Элай Рот. Главные роли в фильме исполнили Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Джек Блэк, Ариана Гринблатт, Флориан Мунтяну, Джейми Ли Кертис и другие.

По сюжету одна из самых известных охотниц за головами во Вселенной, по имени Лилит, терпеть не может две вещи: Пандору — свою родную планету, и Атласа – редкого отброса и влиятельного бандита. И все же ей придется иметь дело и с тем, и с другим: отправившись на поиски дочери Атласа на Пандору, она объединяется с другими искателями приключений. Вместе эти далеко не герои должны сразиться с инопланетной расой, жестокими охотниками, раскрыть один из самых страшных секретов планеты и, в придачу, спасти мир от надвигающегося зла! Если кто и способен все это провернуть со стилем, то это они.

«И как мы такое провернем?»: вышел финальный трейлер «Бордерлендс» с Кейт Бланшетт и Кевином Хартом
фото: компания Global Film

По словам создателей, для просмотра этого фильма совершенно не обязательно быть геймером и знатоком игры. «Мы вложили в этот проект огромное количество сил, энергии и страсти. В результате получилась удивительная история, полная экшена, юмора и глубоких эмоциональных моментов. Я думаю, что фанаты игры будут в восторге, а те, кто не знаком с "Бордерлендс", найдут в этом фильме что-то новое и увлекательное. Это приключение, которое объединяет самых разных людей и показывает, что даже в самом хаотичном мире можно найти настоящих друзей», – рассказал Элай Рот.

Продюсерами фильма выступили Ари и Ави АрадАнчартед: На картах не значится»), Эрик ФейгШаг вперед») и Ренди Питчфорд, создатель игры Borderlands и сооснователь студии Gearbox. Бюджет фильма составил 160 млн долларов.







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№ 2
Тульский парень   25.07.2024 - 18:26
вполне хватило одного. и так ясно, смотреть можно и нужно. без трейлера тоже ничего не поменялось. наоборот, больше таинственности. читать далее>>
№ 1
Anna Mur   25.07.2024 - 17:30
Поддерживаю такой проект, несомненно многие зрители будут в восторге.)) читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Ави АрадКейт БланшеттДжек БлэкАриана ГринблатДжейми Ли КёртисФлориан МунтянуЭлай РотКевин Харт
фильмы
Анчартед: На картах не значитсяБордерлендсШаг вперед

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