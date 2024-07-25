«И как мы такое провернем?»: вышел финальный трейлер «Бордерлендс» с Кейт Бланшетт и Кевином Хартом

В сети появился локализованный финальный трейлер блокбастера «Бордерлендс», снятого по мотивам популярной серии видеоигр Borderlands с фанатской аудиторией более 50 миллионов человек. В российский прокат картину выпустит компания Global Film 8 августа.
По сюжету одна из самых известных охотниц за головами во Вселенной, по имени Лилит, терпеть не может две вещи: Пандору — свою родную планету, и Атласа – редкого отброса и влиятельного бандита. И все же ей придется иметь дело и с тем, и с другим: отправившись на поиски дочери Атласа на Пандору, она объединяется с другими искателями приключений. Вместе эти далеко не герои должны сразиться с инопланетной расой, жестокими охотниками, раскрыть один из самых страшных секретов планеты и, в придачу, спасти мир от надвигающегося зла! Если кто и способен все это провернуть со стилем, то это они.
фото: компания Global Film
По словам создателей, для просмотра этого фильма совершенно не обязательно быть геймером и знатоком игры. «Мы вложили в этот проект огромное количество сил, энергии и страсти. В результате получилась удивительная история, полная экшена, юмора и глубоких эмоциональных моментов. Я думаю, что фанаты игры будут в восторге, а те, кто не знаком с "Бордерлендс", найдут в этом фильме что-то новое и увлекательное. Это приключение, которое объединяет самых разных людей и показывает, что даже в самом хаотичном мире можно найти настоящих друзей», – рассказал Элай Рот.
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