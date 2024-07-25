Анна Завтур, Кузьма Котрелев и Сергей Горошко найдут в Санкт-Петербурге «Походу любовь»

Главная героиня Лиза впервые приезжает в Питер. Она молода, красива и верит, что все ее мечты непременно сбудутся. Мосты, воспетые поэтами, набережные, овеянные легендами и неповторимые вечеринки питерской богемы — этот город умеет очаровывать. Лиза влюбляется в северную столицу с первого взгляда. Неожиданное знакомство с молодым художником и его другом музыкантом становится настоящим приключением, наполненным смехом, белыми ночами и продажей антикварной кровати.
«Мне очень нравится наша история потому, что тут есть место и приключениям, и любовному треугольнику и экзистенциальным вопросам. Один летний день, девушка, два парня... Петербургские Мечтатели? Возможно...Я играю Лизу, которая приезжает на свидание с Петербургом, но еще не знает, что это такой особенный город у которого всегда заготовлено что-нибудь веселенькое для каждого, особенно для таких романтических натур как моя героиня», — говорит Анна Завтур.
Особенную атмосферу города отмечает и Сергей Горошко. «Съемки проходят в летнем Петербурге, чудесный город и потрясающая атмосфера. Мой ключ к роли моего персонажа Виктора — это скорее дать себе возможность быть собой, но просто в других обстоятельствах. Сама история как воздух — все дышит, все так воздушно... И ты летишь!», — добавляет актер.
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