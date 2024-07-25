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Анна Завтур, Кузьма Котрелев и Сергей Горошко найдут в Санкт-Петербурге «Походу любовь»

25 июля
2024 год

Новости кино >>
25 июля 2024
Стартовали съемки полнометражной романтической комедии «Походу любовь», главные роли в которой исполняют Анна Завтур, Кузьма Котрелев и Сергей Горошко. Режиссером и автором сценария выступает Яна Климова-Юсупова. Производством проекта занимаются Кинокомпания ID PRODUCTION и KION при участии киностудии Ленфильм, уточняет пресс-служба сервиса.

Анна Завтур, Кузьма Котрелев и Сергей Горошко найдут в Санкт-Петербурге «Походу любовь»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Главная героиня Лиза впервые приезжает в Питер. Она молода, красива и верит, что все ее мечты непременно сбудутся. Мосты, воспетые поэтами, набережные, овеянные легендами и неповторимые вечеринки питерской богемы — этот город умеет очаровывать. Лиза влюбляется в северную столицу с первого взгляда. Неожиданное знакомство с молодым художником и его другом музыкантом становится настоящим приключением, наполненным смехом, белыми ночами и продажей антикварной кровати.

«Мне очень нравится наша история потому, что тут есть место и приключениям, и любовному треугольнику и экзистенциальным вопросам. Один летний день, девушка, два парня... Петербургские Мечтатели? Возможно...Я играю Лизу, которая приезжает на свидание с Петербургом, но еще не знает, что это такой особенный город у которого всегда заготовлено что-нибудь веселенькое для каждого, особенно для таких романтических натур как моя героиня», — говорит Анна Завтур.

Особенную атмосферу города отмечает и Сергей Горошко. «Съемки проходят в летнем Петербурге, чудесный город и потрясающая атмосфера. Мой ключ к роли моего персонажа Виктора — это скорее дать себе возможность быть собой, но просто в других обстоятельствах. Сама история как воздух — все дышит, все так воздушно... И ты летишь!», — добавляет актер.

В фильме также играют Александра Ревенко, Елена Валюшкина, Ольга Лапшина, Анар и другие.
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Анна Завтур, Кузьма Котрелев и Сергей Горошко найдут в Санкт-Петербурге «Походу любовь» фотографии
Анна Завтур, Кузьма Котрелев и Сергей Горошко найдут в Санкт-Петербурге «Походу любовь» фотографии
Анна Завтур, Кузьма Котрелев и Сергей Горошко найдут в Санкт-Петербурге «Походу любовь» фотографии
Анна Завтур, Кузьма Котрелев и Сергей Горошко найдут в Санкт-Петербурге «Походу любовь» фотографии
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