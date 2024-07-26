Иван Соснин вместе с Александром Яценко расскажет «Легенды наших предков»

В Екатеринбурге стартовали съемки нового фильма Ивана Соснина «Легенды наших предков» с Александром Яценко в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании ID Production, отвечающей за производство картины совместно с Red Pepper Film при поддержке Министерства Культуры РФ.
фото: пресс-служба кинокомпании ID Production
По словам режиссера Ивана Соснина, «в последнее время в нашем кинематографе появилось достаточно много сказок. Большинство из них основаны на хорошо известных персонажах, но в нашей многонациональной стране есть много других интересных легенд и героев, о которых с каждым годом помнит все меньше людей. В нашем фильме мы дали этим легендам новую жизнь. Мы надеемся, что наш фильм понравится взрослым и детям, и откроет для них истории, которые, вероятно, они услышат впервые».
Приключенческое фэнтези поведает зрителям о репортере из Екатеринбурга (Яценко), который по заданию редакции оказался в затерянном в тайге селении, где услышал старинное предание о владыке леса. Вернувшись домой, он внезапно начинает видеть и слышать этого древнего духа, который просит спасти исчезающих фантастических созданий. Журналист соглашается и вместе с 12-летней дочерью, приехавшей к нему на каникулы из Москвы, отправляется в края, почти нетронутые цивилизацией. Путешествие, полное неожиданных приключений, сблизит отца и дочь, ведь только вместе они смогут разгадать тайну, которую скрывают легенды наших предков.
«Соснин искусно исследует тему отцов и детей, а также семейных ценностей. В новом проекте он обогащает повествование культурными кодами, связанными с корнями и идентичностью, через призму мифических героев. С нетерпением ждем, что из этого выйдет», — говорит продюсер картины Екатерина Кононенко.
«Идея фильма пришла, когда мы с Иваном стали родителями. В жизни появилось много новых смыслов, а главное, появился новый стимул, для кого писать новые добрые истории. Поэтому, это однозначно семейное кино. Россия – многонациональная страна, где уживаются разные культуры и мифы. Нам было интересно погрузиться в них, и теперь мы расскажем об этом зрителю», — рассказала продюсер Яна Шмайлова.
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