Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Иван Соснин вместе с Александром Яценко расскажет «Легенды наших предков»

26 июля
2024 год

Новости кино >>
26 июля 2024

В Екатеринбурге стартовали съемки нового фильма Ивана Соснина «Легенды наших предков» с Александром Яценко в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании ID Production, отвечающей за производство картины совместно с Red Pepper Film при поддержке Министерства Культуры РФ.

Иван Соснин вместе с Александром Яценко расскажет «Легенды наших предков»
фото: пресс-служба кинокомпании ID Production

По словам режиссера Ивана Соснина, «в последнее время в нашем кинематографе появилось достаточно много сказок. Большинство из них основаны на хорошо известных персонажах, но в нашей многонациональной стране есть много других интересных легенд и героев, о которых с каждым годом помнит все меньше людей. В нашем фильме мы дали этим легендам новую жизнь. Мы надеемся, что наш фильм понравится взрослым и детям, и откроет для них истории, которые, вероятно, они услышат впервые».

Приключенческое фэнтези поведает зрителям о репортере из Екатеринбурга (Яценко), который по заданию редакции оказался в затерянном в тайге селении, где услышал старинное предание о владыке леса. Вернувшись домой, он внезапно начинает видеть и слышать этого древнего духа, который просит спасти исчезающих фантастических созданий. Журналист соглашается и вместе с 12-летней дочерью, приехавшей к нему на каникулы из Москвы, отправляется в края, почти нетронутые цивилизацией. Путешествие, полное неожиданных приключений, сблизит отца и дочь, ведь только вместе они смогут разгадать тайну, которую скрывают легенды наших предков.

Читать Отцы и деды: Авторские и экспериментальные проекты, поддержанные Министерством Культуры в 2023 году

«Соснин искусно исследует тему отцов и детей, а также семейных ценностей. В новом проекте он обогащает повествование культурными кодами, связанными с корнями и идентичностью, через призму мифических героев. С нетерпением ждем, что из этого выйдет», — говорит продюсер картины Екатерина Кононенко.

Главные роли в фильме, помимо Яценко, сыграют Антон Кузнецов, Александра Бабаскина, Наталья Павленкова, Марьяна Спивак и Юрий Колокольников. За визуальную составляющую отвечают оператор Иван Соломатин, художник-постановщик Алексей Максимов и художник по гриму Анастасия Селиверстова.

Иван Соснин вместе с Александром Яценко расскажет «Легенды наших предков»
фото: пресс-служба кинокомпании ID Production

«Идея фильма пришла, когда мы с Иваном стали родителями. В жизни появилось много новых смыслов, а главное, появился новый стимул, для кого писать новые добрые истории. Поэтому, это однозначно семейное кино. Россия – многонациональная страна, где уживаются разные культуры и мифы. Нам было интересно погрузиться в них, и теперь мы расскажем об этом зрителю», — рассказала продюсер Яна Шмайлова.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Иван Соснин снимет роуд-муви с Тимофеем Трибунцевым и Ярославом Могильниковым
персоны
Александра БабаскинаЮрий КолокольниковЕкатерина КононенкоАнтон КузнецовАлексей Максимов (IV)Наталья ПавленковаИван СоломатинИван СоснинМарьяна СпивакЯна ШмайловаАлександр Яценко

фотографии >>
Иван Соснин вместе с Александром Яценко расскажет «Легенды наших предков» фотографии
Иван Соснин вместе с Александром Яценко расскажет «Легенды наших предков» фотографии
Иван Соснин вместе с Александром Яценко расскажет «Легенды наших предков» фотографии
Иван Соснин вместе с Александром Яценко расскажет «Легенды наших предков» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Исай Афремов
23 июля ушёл из жизни актёр Исай Афремов.
Лидия Аникеева
23 июля ушла из жизни актриса Лидия Аникеева.
Анна Ншанян-Папазян
23 июля ушла из жизни актриса Анна Ншанян-Папазян.

День рождения >>

Петерис Гаудиньш
Наталья Доля
Юлия Кокрятская
Александр Лойе
Светлана Свирко
Наташа Фенкина
Виктор Хохряков
Дарья Циберкина
Сергей Шнырёв
Кейт Бекинсейл
Сандра Буллок
Марта Жмуда
Хелен Миррен
Кевин Спейси
Джейсон Стэтэм
Ханнелоре Эльснер
все родившиеся 26 июля >>

Афиша кино >>

Навсикая из долины ветров
научная фантастика, приключения, фэнтези
Япония, 1984
Обе две
лирическая комедия
Россия, 2024
В потоке трёх стихий
драма, приключения, спортивный фильм
Россия, 2023
Заклятье: Слуги сатаны
драма, мистика, фильм ужасов
Индонезия, Южная Корея, 2017
Моя семья
драма, комедия, трагикомедия, экранизация
Германия, Франция, 2024
Побег из лабиринта времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2024
Схватка
боевик, драма, приключения
Индия, США, 2023
Мир в моей голове
комедия, мелодрама, экранизация
Южная Корея, 2024
Собиратель душ
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Канада, США, 2024
Список подозреваемых
боевик, триллер
США, 2024
Таинственный лес
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, 2023
Хвостатый переполох
комедия, фильм о животных
Южная Корея, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?